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Фотофакт: НТВ высмеял желание Лукашенко перейти на белорусскую косметику

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  • 27.09.2019, 16:31
  • 6,920
Фотофакт: НТВ высмеял желание Лукашенко перейти на белорусскую косметику

На российском телеканале это увидели так.




Этой картинкой на сайте НТВ проиллюстрировали отказ Лукашенко от импортной косметики. Правитель Беларуси заявил, что никогда не будет ей пользоваться, пишет телеграм-канал «Подъем».

«Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать», - заявил Лукашенко.


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