Фотофакт: НТВ высмеял желание Лукашенко перейти на белорусскую косметику 24 27.09.2019, 16:31

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На российском телеканале это увидели так.

Этой картинкой на сайте НТВ проиллюстрировали отказ Лукашенко от импортной косметики. Правитель Беларуси заявил, что никогда не будет ей пользоваться, пишет телеграм-канал «Подъем».

«Всю импортную повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда не буду пользоваться импортными средствами. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать», - заявил Лукашенко.