Археологи обнаружили в Норвегии загадочное сооружение викингов 28.09.2019, 14:43

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Необычное здание стояло на вершине кургана.

Строго говоря, от него остались только следы в земле, понятные археологам, но трудноразличимые простыми смертными. Когда-то деревянное здание стояло на вершине кургана, окруженного рвом, а внутри него вероятно было захоронение, пишет popmech.ru.

Прошли века, дом развалился или его разобрали на дрова местные жители, место, где он стоял, регулярно распахивалось. В результате курган с могилой исчезли, а ров был завален распаханной почвой. Это дает возможность ученым сейчас восстановить его конфигурацию — заполняющая ров масса грунта отличается от первоначальной.

От дома в Виньере в муниципалитете Хемне в центральной Норвегии остались только ямки в почве, в которые когда-то были вкопаны угловые столбы, и след, оставленный в почве досками стен. В совокупности это позволяет четко идентифицировать находку именно как погребальный дом — дом для живых людей был бы построен явно иначе, а покойникам можно и попроще — они мороза не боятся.

Как сообщает портал phys.org, погребальный дом — не частая находка, во всей Норвегии их известно всего полтора десятка. Их назначение до конца неясно. Может быть это нечто что-то вроде морга, куда складывались трупы в ожидании более удобного для похорон времени. Может быть это — ритуальные постройки, возводившиеся над захоронениями, чтобы играть роль жилища для усопшего. В пользу этой теории говорит расположение вновь найденного дома в центре (т. е. — на вершине) кургана, видимо, бывшего местом захоронения.