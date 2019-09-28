Астрономы показали, как черная дыра «размотала» звезду 1 28.09.2019, 19:37

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Разрушенная звезда, возможно, была похожа по размеру на Солнце.

Черные дыры уничтожают объекты, попавшие в их "поле зрения" по-разному. Например, они могут медленно вытягивать газ из оболочки звезды, постепенно разрушая ее, пока в ней не прекратится термоядерный синтез, а могут быстро поглотить подошедшее слишком близко солнце, передает 9tv.co.il.

Но есть и другой вариант развития событий, очень редкий, - это так называемое приливное разрушение. Оно может произойти, когда звезда подходит к горизонту событий черной дыры, но все же недостаточно близко для быстрого уничтожения. Тогда дыра разрывает звезду на части и "проглатывает" по кусочкам.

За всю историю астрономических исследований такое событие удалось наблюдать только около 40 раз. Обнаруженное учеными новое событие приливного разрушения оказалось не только редким, но и уникальным по своей яркости.

За процессом наблюдали с помощью космической обсерватории TESS и сети роботизированных телескопов в Университете штата Огайо ASAS-SN. Выводы астрономов были опубликованы в The Astrophysical Journal.

Событие произошло в центре галактики под названием 2MASX J07001137-6602251, расположенной примерно в 375 миллионах световых лет от нас, в созвездии Летучей Рыбы. Разрушенная звезда, возможно, была похожа по размеру на Солнце.

"Мы пристально следили за областями неба, где TESS ведет наблюдения с помощью наших телескопов ASAS-SN. Но нам очень повезло - тот участок неба, который постоянно обследует TESS, довольно мал, а замеченное нами событие было одним из самых ярких за всю историю космологии", - рассказал Патрик Валли, соавтор исследования и научный сотрудник Национального научного фонда в штате Огайо.

Помимо простого наблюдения за процессом астрономы выявили ряд необычных физических свойств. Например, выяснилось, что температура газового диска вокруг черной дыры упала в два раза — с 40 тысяч градусов по Цельсию до 20 тысяч градусов — всего за несколько дней. Пока объяснения этому факту ученые найти не могут и продолжают наблюдения для получения более полной информации.