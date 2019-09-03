По миру с протянутой рукой: госдолг Беларуси приблизился к «красной» линии 22 3.09.2019, 9:53

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Карикатура: ARU.TV

Чиновники Лукашенко пытаются запутать цифры.

Министерство финансов опубликовало данные о состоянии госдолга на 1 августа. Разбираем важную информацию из официального отчета и делаем выводы, пишет издание banki24.by.

Согласно трехлетней финансовой программе лимит госдолга на 2019-2021 гг. составляет 45% от ВВП.

По данным на 1 августа 2019 года госдолг был эквивалентен 34,7% ВВП. На первый взгляд, состояние госдолга весьма далеко от критического. Однако дело в том, что белорусские власти весьма специфически определяют, что такое собственно госдолг. Международные финансовые организации типа МВФ и Всемирного банка включают в госдолг Беларуси обязательства местных властей и госгарантии.

А вот наши чиновники следуют собственной методике: ни гарантии, ни долги исполкомов госдолгом формально не являются.

На 1 августа госдолг по белорусской статистике составил 42,7 млрд BYN. В пересчете на доллары госдолг на ту же дату был эквивалентен 21 млрд USD. Внешний госдолг составил 33,6 млрд BYN (16,6 млрд USD), внутренний – 9,2 млрд BYN (4,5 млрд USD).

Пересчет госдолга в иностранные дензнаки вполне уместен, так как даже внутренний долг отличается высокой степенью валютизации.

Внешний госдолг на начало года был полностью сформирован в иностранных валютах: 91,6% в долларах, 5,1% в российских рублях, 2,4% в китайских юанях и 0,9% в евро.

Внутренний госдолг на 1 января 2019-го лишь на 16,7% состоял из обязательств в белорусских рублях. Остальное обеспечивали долги в долларах (50,5%), евро (32,7%) и российских рублях (0,1%).

Летом доля «деревянного» подросла за счет размещения в РФ облигаций Минфина на 10 млрд RUB. Гарантии правительства на 1 августа 2019 года достигали 5,5 млрд BYN (2,7 млрд USD).

Абсолютное большинство гарантий предоставлено казенным предприятиям, а также компаниям с госдолей и по сути является продолжением долгов государства. Качество кредитов под гарантии государства довольно низкое.

Самый яркий пример – китайские кредиты цементным заводам. За цементников несколько лет подряд платил Минфин. Схожая ситуация складывается с кредитами на модернизацию Светлогорского ЦКК.

Госдолг вместе с гарантиями правительства на 1 августа достиг 48,3 млрд BYN (23,7 млрд USD). Если сопоставить эту сумму с ВВП Беларуси, то получится 39,2%.

В последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит» замминистра финансов Андрей Белковец сообщил о погашении госдолга в 2020-2024 гг.

Так, в 2020 году Беларусь должна будет выплатить кредиторам 3,5 млрд USD, в 2021-м – 3,2 млрд USD, в 2022-м – 3,3 млрд USD, в 2023-м – 3,8 млрд USD, в 2024-м – 2,6 млрд USD.

Понятное дело, что в оценках Минфина гарантии слабо отражены. Поэтому реальные объемы погашения долга на ближайшие 5 лет будут выше.

По оценкам Нацбанка, еще в 2017 году долги крупнейших госпредприятий, которые «с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться самостоятельно», составили 14% от ВВП.

Что касается долгов местных властей, то информация публикуется с квартальной периодичностью. На 1 июля 2019 года местные бюджеты были должны 4,7 млрд BYN (2,3 млрд USD). Из этой суммы на долг без гарантий приходилось 2,9 млрд BYN (1,4 млрд USD), на гарантии – 1,7 млрд BYN (0,9 млрд USD).