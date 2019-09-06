Бархатный сезон: Куда поехать в сентябре за границу 6.09.2019, 17:19

Интересные европейские туры.

Прага – Зальцбург – Мюнхен – Брюссель – Лондон – именно этот маршрут "Сегодня" рекомендуют вам для незабываемого осеннего отдыха в Европe.

Вышеупомянутые города соединяют в себе историю и современность, классику и модернизм, традиции и инновации. Даже не сомневайтесь – вас ждет масса приятных впечатлений и неожиданных открытий!

Прага, Чехия

Здесь все пропитано духом старины и величия: черепичные крыши, булыжником мостовые, газовые фонари, уютные ресторанчики и кафе, тесные улочки.

Вам обязательно нужно посмотреть Пражский град (Pražský hrad), собор святого Вита (Katedrála sv. Víta), базилику святого Иржи (Bazilika sv. Jiří), Карлов мост (Karlův most) и Староместскую площадь (Staroměstské náměstí). К слову, Прага – очень зеленый город, едва ли не половину всей его территории занимают парки и сады.

Зальцбург, Австрия

Зальцбург – это душа Австрии. Именно здесь, в "доме Хагенауера" на улице Гетрайдегассе, 9, родился и вырос один из самых известных композиторов в мире – Вольфганг Амадей Моцарт.

В городе стоит посетить дворец Мирабель, резиденцию архиепископов, кафедральный собор, крепость Хоэнзальцбург, Зальцбургскую галерею и Музей современного искусства.

Начните обзорную экскурсию с самой туристической улицы Зальцбурга – Гетрайдегассе. Она представляет собой небольшой переулок в самом сердце Старого города. Фишка Гетрайдегассе – оригинальные вывески магазинов, кафе, отелей. Не забудьте попробовать знаменитые конфеты Mozartkugel.

Мюнхен, Германия

Столица Баварии город Мюнхен – это современный мегаполис с богатым историческим прошлым и бесчисленным множеством культурных ценностей. Кроме Октоберфеста Мюнхен известен как родина концерна BMW.

Вам стоит посетить площадь Мариенплатц, неоготическое здание Новой городской ратуши, здание церкви святого Петра, Музей игрушек (Elisabethstrasse, 5). Любители автомобилей могут пойти в музей BMW (Am Olympiapark, 2). Входной билет стоит 10 евро.

Брюссель, Бельгия

Брюссель – это столица Бельгии и Евросоюза. Здесь проживают представители 180 национальностей, говорящие на 108 языках. Правда интересно?

Советуем вам заглянуть в Музей ествественных наук (Rue de Vautier, 29), Музей Африки (Leuvensesteenweg, 12), Музей музыкальных инструментов (Rue Montagne de la Cour, 2), Музей армии и военной истории (Parc du Cinquantenaire, 3). А чтобы узнать, где вершатся судьбы Евросоюза, обязательно зайдите в Парламентариум (Esplanade Solidarnosc).

Лондон, Великобритания

Лондон – политический, экономический и культурный центр Великобритании, а также один из самых дорогих и красивых городов во всем мире.

Мало кто уезжает из Лондона без фотографии на фоне знаменитого Биг-Бена. Лучшие места для селфи: с противоположного берега Темзы, с Вестминстерского причала или с площади Парламента у памятника Уинстону Черчиллю.

Куда пойти в Лондоне? Посетите вечерние богослужения под аккомпанемент хора в Вестминстерском аббатстве и осмотреть его изнутри, а затем отправляйтесь на колесо обозрения – London Eye. Также вам стоит прогуляться на катере по Темзе. Если останется время – отправитесь за сувенирами, антиквариатом и винтажными вещицами на самый посещаемый в Лондоне рынок Portobello в районе Ноттинг Хилл.