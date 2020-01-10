Новый судебный конвейер над защитниками независимости 5 10.01.2020, 19:14

1,365

Акция в поддержку независимости 20 декабря

Сегодня был очередной день массовых судов с большими штрафами и арестами активистов.

10 января - очередной день массовых судов над активистами, которые выходили на акции в поддержку независимости Беларуси, пишет правозащитный центр «Весна».

Участников акций 7, 8, 20 и 21 декабря 2019 года судят по статье 23.34 КоАП («участие в несанкционированных массовых мероприятиях»). Результаты судов - обычно огромные штрафы. Например, накануне, 9 января общая сумма присужденных штрафов превысила 15000 $.

Кого судили 10 января?

Суд Первомайского района г. Минска

Заместителя председателя КХП-БНФ Юрия Беленького: 9:30 (каб. 25), ч.1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Светлана Черепович. Судили за участие в акции 21 декабря. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Председатель "Руху "За свабоду" Юрия Губаревичa: 9:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Анастасия Лейковская. Губаревич заявил ходатайство вести процесс по-белорусски. Оно удовлетворено. Также он считает, что протокол должен быть отправлен на доработку, так как ему прислали почти пустую копию протокола (кроме свидетелей там ничего не написано). Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Активистку Маю Наумову: 09:30 ч. 3 ст. 23.34 КоАП; Судья - Анна Игнатьева.

Андрея Рогова: 09:30 ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - Трусевич. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Активистку Нину Багинскую: Два дела по ч.3 ст. 23.34 КоАП (за 20 и 21 декабря) объединила в один процесс; Судья - А. Сергей. Свидетели - милиционеры Поляков и Кашинский. В суд пришел только Поляков. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Журналистку "Новага часу" Диану Середюк: 10:30, ч.3 ст. 23.34 КоАП; Судья - М. Трусевич. Дело отправлено на доработку.

Активистку Галину Лагацкую: 10:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - Анна Игнатьева. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Светлану Коваленко: 14:30, ч.3 ст. 23.34 КоАП. Судья - Анастасия Лейковская. Женщина попросила судью вести работы на белорусском языке или представить переводчика. Однако судья отказала в ходатайстве. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Суд Партизанского района г. Минска

Игорь Ляльков: 9:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, каб. 4171; Судья - Наталья Дедкова. Судят за участие в акции 20 декабря. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Анна Шапутько: 09:30 ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - А. Борисёнок. Судят за участие в акции 21 декабря. Свидетели - Баханович Сергей (ОМОН) и Суворов Андрей (милиционер-водитель в ОМОН). Результат - 20 базовых величин (540 рублей).

Светлана Коваленко: 10:00, ст. 23.34 КоАП. Судья - Наталья Дедкова. Светлана заявила ходатайство вести процесс по-белорусски. Ходатайство удовлетворено. Активистка в своей речи ссылается на Международный пакт о гражданских и политических правах, на ст. 21. Объясняет, что ее плакат "Прадавай свае кавуны" говорит о том, что никто не имеет права торговать суверенитетом. В суд пришел свидетель - милиционер Вадим Шейко. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Светлана Коваленко в суде 10 января

Вячеслав Сивчик: 10:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Судья - А. Борисёнок. Суд перенесен на неопределенный срок, так как Сивчик находится за границей.

Суд Ленинского района г. Минска

Дмитрий Козлов (блогер "Серый кот"): 9:00, ст. 23.34 КоАП; судья Татьяна Шотик; Продолжение суда за акцию 8 декабря. До сих пор Дмитрий был осужден на 15 суток за участие в oдной из из акций за независимость. 9 января вечером он должен был выйти на свободу, однако этого не произошло. Основание - еще один арест, который ему присудили. За что и когда - правозащитникам пока неизвестно. Но в Оршанском ИВС сообщили, что на свободу Козлов выйдет только 24 января.

Суд по Дмитрию Козлову перенесли на 27 января,10.00.

Даниил Лаврецкий: 10:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Юлия Шут. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Владимир Орлов: 12.00, ст. 23.34 КоАП. Судья - Алексей Кисляк.

Владимир Орлов на суде 10 января

Орлов заявил ходатайство о проведении процесса по-белорусски. Ходатайство судья Кисляк удовлетворил. Но следующее ходатайство писателя о заявлении свидетелем Леонида Борщевского судья отклонил. Орлов прочитал во время процесса свое эссе "Независимость - это ...", написанное им еще в 1990 году. Это эссе писатель также прочитал во время митинга 8 декабря в защиту независимости. Свидетели-милиционеры по делу Орлова - Роман Герасимович и Андрей Штоп.

Результат суда - 20 базовых величин штрафа (540 рублей).

Марина Адамович: 12:00, ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Судья - Татьяна Шотик. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Ирина Цап: 12:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП; Судья - В. Бортник. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Эдуард Пальчис: 14:15 (каб. 3134), ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - Алексей Кисляк. Результат - 30 базовых величин (810 рублей).

Суд Советского района г. Минска

Ольга Быковская: 12:00, ч.1 ст. 23.34 КоАП; Судья - Е. Жукович. Результат - 25 базовых величин (675 рублей).

Павел Северинец: 12:00, ч. 3 ст. 23.34 КоАП;

Павлу приговорили очередные 15 суток ареста. На этот раз - за акцию 20 декабря. Судила Северинца судья Вера Головкова. И буквально через полчаса - еще 15 суток ареста: за акцию 21 декабря. Всего политик получил 30 суток ареста.

Как стало известно, блогеров Сергея Тихоновского из Гомеля и Дмитрия Козлова из Орши, а также политика Павла Северинца после 15-суточных арестов вновь отправляют за решетку.

Ольга Ковалькова: 12:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Результат - 50 базовых величин (1350 рублей).

Владимир Юхо (КХП БНФ): 12:30, ч. 1 ст 23.34 КоАП.

Суд Заводского района г. Минска

Артур Смоляков: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП;

Валерий Рябцев: 11:30, ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Судья - Анастасия Осипчик.

Антон Жилко: 14:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - Анастасия Осипчик. Результат - 15 базовых величин (405 рублей).

Суд Советского района г. Гомеля

Сергей Тихановский (блогер): 10:45, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Судья - Александр Мохорев.

10 января у блогера youtube-канала "Страна для жизни" Сергея Тихоновского заканчивается 15-суточный арест. В этот же день его привезли в суд Советского района Гомеля на новый административный процесс. Как сообщает Леонид Судаленко, судят блогера за участие и освещение минской акции 20 декабря.

Результат - блогеру присуждают новые 15 суток ареста. Таким образом на свободу он выйдет аж 26 января.

Суд Лидского района и г. Лида

Илья Шаблинский: 14:00, ч. 1 ст. 23.34 КоАП, судья Вячеслав Мацук.

Административный процесс по делу 18-летнего Ильи Шаблинского прошел в суде Лидского района 10 января. Парню вынесли предупреждение. Суд решил, что парень совершил административное правонарушение, так как он принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Лиде.

Суд Дубровенского района

Наталья Стрельченко: 11:30, ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Результат - 25 базовых величин (675 рублей).