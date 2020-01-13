Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2020 года 1 13.01.2020, 21:24

По числу номинаций лидирует «Джокер» Тодда Филлипса.

В понедельник, 13 января, был обнародован шорт-лист кандидатов на премию "Оскар", ежегодно присуждаемую Американской академией кинематографических искусств и наук, пишет dw.com.

По числу номинаций лидирует психологический триллер "Джокер" - он выдвинут в 11 категориях. В категории "лучший фильм" "Джокер" соревнуется с биографическим фильмом "Ford против Ferrari", мафиозной сагой "Ирландец", трагикомедией "Кролик Джоджо", американской классикой "Маленькие женщины", семейной мелодрамой о разводе "Брачная история", историческим "1917", который 6 января получил премию "Золотой глобус", комедийной драмой "Однажды в… Голливуде" и победителем Канн-2019 "Паразиты". Церемония вручения 92-й премии "Оскар" состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

На звание лучшего режиссера претендуют Пон Чжун Хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917"). В номинации "лучший актер" - Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы"). За награду в категории "лучшая актриса" соперничают Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Оскар-2020 - место битвы онлайн-видеосервиса Netflix и традиционного Голливуда

Наблюдатели сразу посчитали, сколько номинаций получил стриминговый сервис Netflix. Его результаты уже несколько лет (с 2015 года, когда компания начала производить оригинальные полнометражные фильмы) сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей, отмечающих столетние юбилеи. Кроме того сервис борется с традиционными кинотеатрами, утверждая, что должен иметь право показывать фильмы на своей платформе одновременно с премьерами или не сильно позже.

В этом году у Netflix - 24 номинации на основные награды, в том числе две - на лучший фильм ("Ирландец" и "Брачная история"). В прошлом году на главную премию от Netflix претендовал фильм "Рома", но не получил приз.