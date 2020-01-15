Стало известно, кому принадлежит скандальный ресторан «Лебяжий» 9 15.01.2020, 14:23

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Журналисты провели расследование.

Ресторан «Лебяжий» на берегу одноименного заказника зарегистрирован на предприятие, учредителем которого является Национальный олимпийский комитет. Что об этом говорят НОК и застройщик объекта «Тапас» — в материале tut.by.

Ресторан «Лебяжий» в конце декабря построил крупный застройщик «Тапас». Объект входит в многофункциональный комплекс «Олимпик парк».

Из данных торгового реестра следует, что ресторан «Лебяжий» зарегистрировали на унитарное предприятие «Лебяжий парк».

Согласно выписке из госрегистра юрлиц, единственным учредителем УП «Лебяжий парк» является Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. Предприятие зарегистрировали 16 декабря 2019 года.

Руководителем «Лебяжьего парка» является Валерий Филипович — нынешний директор Дворца спорта.

Фото: openchess.by

Также Филипович значится игроком в любительской команде «Щит». Согласно информации на сайте спортивного клуба Лукашенко, в список игроков этой команды входит в том числе сын Александра Лукашенко — Дмитрий.

Напомним, Александр Лукашенко приезжал на открытие ресторана 21 декабря.

НОК и застройщик: «ресторан в собственности не значится» и «управляющая компания определяется»

Несмотря на вышеперечисленные данные, в НОК нам ответили, что ресторан «Лебяжий» в их собственности не значится и в эксплуатации такой объект не находится.

А что говорит застройщик многофункционального комплекса «Олимпик парк», в который входит в том числе ресторан? По словам представителя компании, сейчас завершается подготовка правоустанавливающих документов относительно формы собственности объекта.

— Группа компаний «Тапас» является застройщиком и фактически не имеет опыта управления объектами общественного питания, управляющая компания рестораном определяется. Правовой статус объекта в ближайшее время будет назван в СМИ, — ответили нам в пресс-службе.

В ресторане «Лебяжий» пообещали ответить на наши вопросы позже.

Вопреки протестам и со скандалами

Напомним, строительство и пиар ресторана «Лебяжий», который входит в комплекс «Олимпик парк» на проспекте Победителей, сопровождались скандалами. После того как суд оштрафовал застройщика за строительно-монтажные работы без необходимых разрешений, указом Лукашенко от 5 декабря 2018 года № 468 в генплан Минска срочно внесли изменения и исключили территорию застройки из зоны природных особо охраняемых территорий.

Таким образом компания «Тапас» возвела рядом с заказником комплекс «Олимпик парк», включающий в себя многоквартирные жилые дома, коттеджи, спортивный центр с двумя ледовыми аренами и ресторан, построенный на берегу водоема вопреки протестам экологов и общественных активистов.

А перед официальным открытием ресторана произошел еще один скандал: нанятая пиарщица опубликовала в Instagram пост для хейтеров, после которого на нее обрушилась волна критики и возмущения пользователей.