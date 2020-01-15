Великобритания вводит санкции в отношении Беларуси 20 15.01.2020, 19:17

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Санкции вводятся в том числе из-за исчезнувших оппонентов Лукашенко.

Великобритания в связи с выходом из Евросоюза вводит свои санкции в отношении Беларуси, сообщается на сайте правительства страны.

В правительстве отмечают, что Великобритания вводит свои санкции в отношении Беларуси, так как страна выходит из ЕС, который неоднократно вводил ограничительные меры против Беларуси.

В сообщении правительства сказано, что санкции призваны побудить власти Беларуси:

уважать демократические принципы и институты, а также разделение властей и верховенство закона в Беларуси;

воздерживаться от действий, которые подавляют гражданское общество в Беларуси;

надлежащим образом расследовать и возбудить уголовное дело в отношении лиц, ответственных за исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского;

соблюдать международное право в отношении прав человека и уважать права человека.

Сейчас в отношении Беларуси после приостановки санкций ЕС в 2016 году действует оружейное эмбарго (ограничительные меры включают эмбарго на оружие и средства, которые могут использоваться для внутренних репрессий) и персональные санкции в отношении четырех, которых ЕС считает причастными к исчезновениям оппозиционных политиков в 1999—2000 годах. С 2004 года под санкциями остаются Владимир Наумов (бывший министр внутренних дел), Виктор Шейман (бывший глава администрации Лукашенко), Юрий Сиваков (в период исчезновения политиков занимал должность главы МВД) и Дмитрий Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД). Им запрещен въезд и заморожены активы на территории Евросоюза.