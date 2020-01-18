Крещение: что можно и что нельзя делать в праздник 8 18.01.2020, 11:55

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Главные народные ритуалы и приметы.

19 января 2020 – праздник Крещение Господне 2020. Это один из двенадцати самых важных религиозных праздников года, сообщает Главред.

Сегодня пока отмечается Крещенский сочельник 2020, но уже завтра начинается семидневное празднование Крещения: отдание праздника у православных наступит лишь 27 января.

За сегодня нужно успеть убрать новогоднюю елку (кто еще не выкинул), закончить работы по дому (стирки, уборки, готовки, шитье и пр.) и выдержать пост (до первой звезды не едят). Подробнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы.

Крещение – что нужно делать

Сходить в церковь и помолиться (или хотя ты произнести молитву дома, но искренне и от души).

Набрать освященной воды. Хранят ее затем целый год. Когда надо набирать святую воду на Крещение, во что и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

Принесенной их храма святой водой хозяйки в этот день освящают дома.

Поста уже нет, так что можно смело подавать на праздничный стол мясные блюда.

Главное правило: блюд должно быть нечетное количество (чаще всего 7 или 9).

По приметам, не только вода на Крещение, но и снег считаются освященными. Если найдете где-то снежный покров, то можете смело умыться снежком – чтобы весь год быть красивым и здоровым.

Дверь или хотя бы форточку в окне оставляют открытой – чтобы из дома выпустить всё дурное, а впустить хорошее.

В старину именно на Крещение старались сделать предложение: такой брак считается заранее благословленным.

Крещение – что нельзя делать

Все Крещенские гадания завершают в ночь с 18 на 19 января, утром лишь смотрят, что выпало.

По народным поверьям, 19 января нельзя:

купаться без исповеди и причастия, в состоянии алкогольного опьянения – подробнее, как это делать и с какой молитвой, читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане;

ставить четное количество блюд на праздничный стол;

работать;

стирать – от самого Крещения 2020 и до дня отдания праздника (из-за поверья, что ВСЯ природная вода стала освященой и осквернять ее нельзя, а в старину ведь стирали в реках);

грустить и плакать – весь год затем провести придется в печали;

оставлять за порогом обувь – болеть придется долго;

давать в долг и занимать;

мусор выносить.

Крещение – приметы

По погоде 19 января судили о погоде летом: ясная и холодная – к лету засушливому, что влекло за собой неурожай; снег вплотную к забору лежит – к худому лету, есть зазор – тогда урожайное.

Если на Крещение солнечно и тепло – погожая погода на несколько недель задержится и наоборот.

Полный месяц сулил полноводие весной.