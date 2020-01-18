Ученые выяснили, откуда берется пристрастие к спиртному 3 18.01.2020, 17:30

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Итоги их работы послужат борьбе с алкоголизмом и другими зависимостями.

Британская исследовательская группа во главе с Эндрю Томпсоном из Ливерпульского университета обнаружила, что алкоголиков объединяет схожий геном.

Эту информацию опубликовал научный журнал «Science Advances». В ходе исследования были изучены гены более 120 тыс. участников Биобанка Великобритании и порядка 50 тыс. участников базы данных США. Возраст добровольцев составил от 40 до 70 лет. Все они, согласно опросу, употребляли более 5 (для мужчин) и 3,5 (для женщин) бутылок вина в неделю.

Метод, который использовали ученые, выявил: у всех участников обнаружились схожие вариации генов, которые отвечают за чувство удовольствия и вознаграждения и за расщепление алкоголя в крови. Повторный эксперимент на червях показал, что при «выключении» данных генов тяга к спиртному снижается.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на слова Эндрю Томпсона, открытие позволит исследовать генетическую причину появления химических зависимостей и компульсивного поведения в целом.

Ученые уверены: итоги их работы послужат борьбе с алкоголизмом и другими зависимостями и вернут здоровое поведение миллионам людей по всему миру.