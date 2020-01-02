МВД не будет признавать водительские права удостоверением личности 10 2.01.2020, 18:05

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Железная дорога — признает.

На сайте «Удобный город» появилась петиция, призывающая добавить в список документов, удостоверяющих личность, еще и водительские права.

Сейчас к документам, удостоверяющими личность гражданина нашей страны, (а также иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих здесь), относятся паспорт, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца. Этот перечень является исчерпывающим, передает the-village.me.

Тем не менее, паспорт как основной документ, удостоверяющий личность, часто бывает недоступен по причине замены, оформления визы и иным обстоятельствам.

При этом без паспорта невозможно полноценно пользоваться банковскими, медицинскими и другими довольно критичными по времени услугами, вследствие чего использование водительского удостоверения как полноценной замены документа, удостоверяющего личность успешно находит применение во многих странах мира.

На основании изложенного, просим инициировать внесение изменений в Положение о документах, удостоверяющих личность, в виде дополнения содержащегося в нём перечня и придания водительскому удостоверению статуса документа, удостоверяющих личность.

На петицию пришел ответ за подписью начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна. В нем объясняется: хоть водительское удостоверение соответствует требованиям венской Конвенции о дорожном движении 1968 года, все равно его содержание не соответствует требованиям, предъявляемым ИКАО DOC 9303 к документам, удостоверяющим личность. В частности, в них не указывается идентификационный номер физического лица и ряд других атрибутов.

Кроме того, рассматриваемые документы имеют различные уровни защиты бланков строгой отчетности от подделки, и если приравнять водительские права к документам, удостоверяющим личность, то это приведет к увеличению их стоимости.

Более того, в автоматизированной системе МВД отсутствуют сведения об отдельных водительских удостоверениях, выданных в бывших республиках СССР. Также ряд из них являются бессрочными. При таких обстоятельствах могут возникать трудности при удостоверении личности на основании данных водительских удостоверений.

При этом МВД не располагает данными о значительном числе стран мира, где бы водительские права признавались документом, удостоверяющим личность. И на основании изложенного признание в качестве такого документа водительских прав в Беларуси является нецелесообразным.

Любопытно, что Белорусская железная дорога признает водительские права документом, удостоверяющим личность. Купив электронный билет на свое имя, по правам или другому документу с фото и печатью можно пройти в вагон.

Посадка пассажиров в поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса осуществляется после предъявления проводнику вагона документа, удостоверяющего личность, военного билета, водительского удостоверения, иного документа, содержащего фотографию, заверенную печатью, а для лиц, не достигших 14 лет, — документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении.