«Приветствую вас, товарищи маски!»: как обманывают в белорусских школах 21.01.2020, 10:31

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Стало известно о новых скандальных случаях.

Нередки случаи, когда учителя не просто допускают ошибки в работе, но сознательно становятся мошенниками. Это подтверждают проверки Комитета госконтроля, пишут naviny.by.

По долгу службы КГК вместе с другими министерствами и ведомствами постоянно проверяет работу школ.

Какие проблемы тут существуют? Лучше всего об этом знают родители учеников. Специально для них в ноябре–декабре 2019 года КГК организовал «горячие линии».

Как выяснилось, взрослых больше всего заботят вопросы безопасного пребывания их детей в школах (49 обращений из 70) и соблюдение этими учреждениями санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, граждане обращались в КГК по поводу состояния школьных спортивных площадок, тротуаров, отмосток, а также фасадов самих школ.

Звонили родители учеников и насчет соблюдения температурного режима в школах, а также техники безопасности на уроках труда.

Недовес — 30% от порции

Острой остается и проблема питания в школах.

КГК хорошо знает, что технологии приготовления блюд здесь нередко нарушаются, оценка качества и безопасности пищи не проводится, а размеры порций неоправданно занижаются. Причем делается это по всей стране.

Так, в ходе проверки, которая проводилась в конце 2018 года в столовой Радужской средней школы (Ветковский район Гомельской области), контролеры обнаружили излишки морской капусты — почти 7 килограммов. Школьники должны были съесть ее на завтрак. А взвесив повторно обед учеников (53 порции рыбы, запеченной с морковью), сотрудники КГК установили, что недовес составляет 2,3 килограмма, или 29,3% от массы каждой порции.

Кроме того, когда в этой школе учащимся в возрасте 14–17 лет раздавали другие блюда на обед (это делалось в присутствии контролеров), то выяснилось, что куда-то «пропали» 23 порции салата и 20 порций картофельного пюре.

На этом проблемы в работе учреждений общего среднего образования не исчерпываются. Особняком стоят подлоги и мошенничества. В некоторых белорусских школах на подобные нарушения педагоги нередко идут всей «учительской».

В обзоре Naviny.by собрано несколько типичных случаев, которые КГК вскрыл в ходе проверок.

Ученики-«невидимки» — это искусство

Нарушители. Три учителя и директор детской школы искусств Брагинского района (Гомельская область). Классы этой школы расположены в деревнях Микуличи и Маложин.

Нарушения. Педагоги и их руководитель в 2016–2019 годах фальсифицировали количество учеников, чтобы завысить свою учебную нагрузку и получить больше денег в качестве зарплаты.

В школе числились ученики, которые на самом деле не посещали занятия. Но если верить журналам, дети на уроках присутствовали и даже получали оценки за успеваемость.

Фиктивные документы составляла директор школы. В 2017/2018 учебном году она не отработала 50% своей учебной нагрузки (фактически руководитель проводила занятия 5 из 10 часов в неделю), в 2018/2019 учебном году — 70% нагрузки (3 из 10 часов).

Директор в том числе приписывала объемы выполнения школой платных услуг по концертной деятельности, чтобы выписывать себе премию. Однако такую работу школа не вела. А деньги, которые зачислялись как выручка от проведения концертов, директор брала у учителей — они отдавали ей часть своих премий.

Цифра. Педагоги необоснованно получили из бюджета более 21 тысячи рублей. Они возместили государству 23,7 тысячи рублей с учетом процентов.

Принятые меры. В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», а в отношении одного из учителей — по части 3 статьи 209 УК «Мошенничество».

Максимальная ответственность. Директору грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничение свободы на срок до 4 лет со штрафом, или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Педагогу — лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без штрафа.

Одно рабочее место, зато два заработка

Нарушители. Три тренера учебно-спортивных учреждений Гомеля и Светлогорска.

Нарушения. В свое рабочее время тренеры проводили в этих госорганизациях платные занятия в качестве индивидуальных предпринимателей.

Так, в Светлогорске тренер детско-юношеской спортивной школы обучал детей одновременно как тренер школы и как предприниматель.

Сотрудники КГК выяснили, что за проведение занятий он получал и зарплату в ДЮСШ, и плату от родителей юных спортсменов. Тогда как учиться в спортшколе дети должны были за счет бюджетных денег, то есть бесплатно.

А в Гомеле один из тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва целых пять лет оказывал платные услуги по обучению кикбоксингу и таиландскому боксу. При этом он не был зарегистрирован как ИП.

Принятые меры. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Зарплата знакомого в свой карман

Нарушитель. Директор Жлобинской детско-юношеской спортивной школы.

Нарушения. Директор в 2010–2013 годах фиктивно трудоустроил своего знакомого инструктором-методистом и рабочим в возглавляемое им учреждение.

Работы фактически не выполнялись, но зарплата начислялась регулярно — деньги присваивал руководитель.

В 2013–2016 годах, будучи уже методистом ДЮСШ, экс-директор продолжил свои махинации.

Так, он ввел в заблуждение своего преемника на посту руководителя школы и фиктивно трудоустроил того же гражданина. Его знакомый должен был выполнять обязанности сторожа, дворника, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, а также кладовщика. Его зарплату, как и прежде, бывший директор присваивал.

Цифра. За 2010–2016 годы было необоснованно выплачено из бюджета более 13 тысяч рублей. Все деньги, полученные незаконно, экс-руководитель ДЮСШ полностью возместил в ходе следствия.

Принятые меры. В отношении бывшего руководителя были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 и части 3 статьи 209 УК.

В январе 2019 года суд Жлобинского района приговорил его к лишению свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности или заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.