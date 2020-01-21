«Приветствую вас, товарищи маски!»: как обманывают в белорусских школах
- 21.01.2020, 10:31
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Стало известно о новых скандальных случаях.
Нередки случаи, когда учителя не просто допускают ошибки в работе, но сознательно становятся мошенниками. Это подтверждают проверки Комитета госконтроля, пишут naviny.by.
По долгу службы КГК вместе с другими министерствами и ведомствами постоянно проверяет работу школ.
Какие проблемы тут существуют? Лучше всего об этом знают родители учеников. Специально для них в ноябре–декабре 2019 года КГК организовал «горячие линии».
Как выяснилось, взрослых больше всего заботят вопросы безопасного пребывания их детей в школах (49 обращений из 70) и соблюдение этими учреждениями санитарно-эпидемиологических требований.
Кроме того, граждане обращались в КГК по поводу состояния школьных спортивных площадок, тротуаров, отмосток, а также фасадов самих школ.
Звонили родители учеников и насчет соблюдения температурного режима в школах, а также техники безопасности на уроках труда.
Недовес — 30% от порции
Острой остается и проблема питания в школах.
КГК хорошо знает, что технологии приготовления блюд здесь нередко нарушаются, оценка качества и безопасности пищи не проводится, а размеры порций неоправданно занижаются. Причем делается это по всей стране.
Так, в ходе проверки, которая проводилась в конце 2018 года в столовой Радужской средней школы (Ветковский район Гомельской области), контролеры обнаружили излишки морской капусты — почти 7 килограммов. Школьники должны были съесть ее на завтрак. А взвесив повторно обед учеников (53 порции рыбы, запеченной с морковью), сотрудники КГК установили, что недовес составляет 2,3 килограмма, или 29,3% от массы каждой порции.
Кроме того, когда в этой школе учащимся в возрасте 14–17 лет раздавали другие блюда на обед (это делалось в присутствии контролеров), то выяснилось, что куда-то «пропали» 23 порции салата и 20 порций картофельного пюре.
На этом проблемы в работе учреждений общего среднего образования не исчерпываются. Особняком стоят подлоги и мошенничества. В некоторых белорусских школах на подобные нарушения педагоги нередко идут всей «учительской».
В обзоре Naviny.by собрано несколько типичных случаев, которые КГК вскрыл в ходе проверок.
Ученики-«невидимки» — это искусство
Нарушители. Три учителя и директор детской школы искусств Брагинского района (Гомельская область). Классы этой школы расположены в деревнях Микуличи и Маложин.
Нарушения. Педагоги и их руководитель в 2016–2019 годах фальсифицировали количество учеников, чтобы завысить свою учебную нагрузку и получить больше денег в качестве зарплаты.
В школе числились ученики, которые на самом деле не посещали занятия. Но если верить журналам, дети на уроках присутствовали и даже получали оценки за успеваемость.
Фиктивные документы составляла директор школы. В 2017/2018 учебном году она не отработала 50% своей учебной нагрузки (фактически руководитель проводила занятия 5 из 10 часов в неделю), в 2018/2019 учебном году — 70% нагрузки (3 из 10 часов).
Директор в том числе приписывала объемы выполнения школой платных услуг по концертной деятельности, чтобы выписывать себе премию. Однако такую работу школа не вела. А деньги, которые зачислялись как выручка от проведения концертов, директор брала у учителей — они отдавали ей часть своих премий.
Цифра. Педагоги необоснованно получили из бюджета более 21 тысячи рублей. Они возместили государству 23,7 тысячи рублей с учетом процентов.
Принятые меры. В отношении директора возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», а в отношении одного из учителей — по части 3 статьи 209 УК «Мошенничество».
Максимальная ответственность. Директору грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничение свободы на срок до 4 лет со штрафом, или лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Педагогу — лишение свободы на срок от 2 до 7 лет со штрафом или без штрафа.
Одно рабочее место, зато два заработка
Нарушители. Три тренера учебно-спортивных учреждений Гомеля и Светлогорска.
Нарушения. В свое рабочее время тренеры проводили в этих госорганизациях платные занятия в качестве индивидуальных предпринимателей.
Так, в Светлогорске тренер детско-юношеской спортивной школы обучал детей одновременно как тренер школы и как предприниматель.
Сотрудники КГК выяснили, что за проведение занятий он получал и зарплату в ДЮСШ, и плату от родителей юных спортсменов. Тогда как учиться в спортшколе дети должны были за счет бюджетных денег, то есть бесплатно.
А в Гомеле один из тренеров-преподавателей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва целых пять лет оказывал платные услуги по обучению кикбоксингу и таиландскому боксу. При этом он не был зарегистрирован как ИП.
Принятые меры. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Зарплата знакомого в свой карман
Нарушитель. Директор Жлобинской детско-юношеской спортивной школы.
Нарушения. Директор в 2010–2013 годах фиктивно трудоустроил своего знакомого инструктором-методистом и рабочим в возглавляемое им учреждение.
Работы фактически не выполнялись, но зарплата начислялась регулярно — деньги присваивал руководитель.
В 2013–2016 годах, будучи уже методистом ДЮСШ, экс-директор продолжил свои махинации.
Так, он ввел в заблуждение своего преемника на посту руководителя школы и фиктивно трудоустроил того же гражданина. Его знакомый должен был выполнять обязанности сторожа, дворника, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, а также кладовщика. Его зарплату, как и прежде, бывший директор присваивал.
Цифра. За 2010–2016 годы было необоснованно выплачено из бюджета более 13 тысяч рублей. Все деньги, полученные незаконно, экс-руководитель ДЮСШ полностью возместил в ходе следствия.
Принятые меры. В отношении бывшего руководителя были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 и части 3 статьи 209 УК.
В январе 2019 года суд Жлобинского района приговорил его к лишению свободы на 3 года с отсрочкой на 2 года, с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности или заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.