Лукашенко и нефть: конец рантье 30 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

24.01.2020, 12:30

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Валерий Карбалевич

Близкие перемены в Беларуси неизбежны.

Информация об импорте нефти из Норвегии, требование Лукашенко на совещании 21 января довести уровень российской нефти до 30-40% поставили на повестку дня задачу поиска альтернативы, диверсификации поставок энергоресурсов, чтобы избавиться зависимости от одного поставщика.

Очевидно, что норвежская нефть обойдется Беларуси дороже российской. Она куплена по мировым ценам, в то время как цена нефти из России сегодня составляет 83% от цен на свободном рынке. Плюс доставка в Беларусь. Выясняется, что только перевалка и транспортировку от Клайпедского порта до белорусского завода по железной дороге будут стоить более 20 долларов за тонну. (Напомню, спор между Минском и российскими нефтяными компаниями идет за премию в 10 долларов за тонну).

Тогда в чем смысл этой истории с норвежской нефтью?

Я бы обратил внимание на слова Лукашенко на совещании 21 января:

«Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам».

Таким образом, Беларусь делает пробные закупки, устраивает своеобразный эксперимент, чтобы посмотреть, что будет с прибылью при импорте нефти по мировым ценам.

А с другой стороны, это шантаж России. Мол, посмотрите, на Москве свет клином не сошелся. Несколько дней назад первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой объяснил логику официального Минска в спорах о ценах с Москвой. Мол, не только белорусская сторона, но и российские нефтяные компании заинтересованы в том, чтобы быстрее решить этот конфликт и начать поставки нефти в Беларусь, потому что надо же куда-то девать уже добытую нефть. То есть обе стороны берут друг друга на измор, происходит игра, кто не устоит первый. И норвежский нефть - шаг в этой игре.

Конец рентной экономики

Но проблема с альтернативой здесь выглядит еще более глубокой. Дело в том, что до сих пор в Беларуси существовала модель экономики, которую в значительной степени можно назвать рентной. Была нефтяная рента. Например, в 2018 году Беларусь купила у России нефти на 6,8 миллиарда долларов, а продала нефтепродуктов на 12,8 миллиарда. Согласно отчету Минфина, от экспорта нефти и нефтепродуктов были получены 10% доходов белорусского бюджета.

А есть еще газовая рента. Ведь белорусское правительство перепродает российский газ белорусским субъектам хозяйствования по более высокой цене, а доход идет в бюджет. Сейчас, при повышении стоимости газа до 152 долларов за 1 тыс. кубометров (такую цену, по словам Лукашенко, хочет навязать Россия), эту маржу получать будет сложнее, так как цена для предприятий может оказаться неподъемной.

А еще же экспорт калия - это уже классическая рента.

В условиях существования рентной экономики политическому руководству не нужно было особенно морочить себе голову тем, чтобы делать экономическую систему более эффективной. Можно было «пилить» ренту, и деньги текли в бюджет.

Необходимость изменения модели

Но скоро все поменяется. В любом случае, с 2024 года российская нефть будет поступать в Беларусь по мировым ценам. Надежды на какую-то компенсацию налогового маневра, кажется, окончательно исчезли. То есть, маржа между ценой нефти и нефтепродуктов будет минимальной. А может, она и вовсе исчезнет. То есть, переработка нефти может стать даже убыточной. В таком случае Беларуси вообще не нужно будет импортировать ни 24, ни 18 млн тонн нефти. Достаточно будет 7 млн тонн, чтобы обеспечить страну своим бензином.

Но демонтаж рентной экономики повлечет за собой отказ от белорусского «социальной модели». Поэтому перед страной встает задача поиска более глобальной альтернативы, чем просто нефтяная. Но к этому, кажется, не готовы ни Лукашенко, ни его правительство.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»