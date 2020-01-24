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Премьер Великобритании подписал соглашение о выходе из ЕС

  • 24.01.2020, 21:31
Премьер Великобритании подписал соглашение о выходе из ЕС
Борис Джонсон

Теперь договор будет отправлен обратно в Брюссель, где будут напечатаны три экземпляра.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

Теперь договор будет отправлен обратно в Брюссель, где будут напечатаны три экземпляра для хранения в Великобритании. Оригинал будет добавлен в архив ЕС.

Сегодня утром документ был подписан президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения.


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