Как проводилась спецоперация на борту летевшего в Мюнхен самолета «Белавиа» 10 27.01.2020, 8:39

12,218

Госпогранкомитет отказывается комментировать ситуацию.

Госпогранкомитет пока не комментирует ситуацию с рейсом «Белавиа», который следовал в Мюнхен, сообщил официальный представитель ведомства Антон Бычковский, пишут naviny.by.

Самолет национальной авиакомпании должен был вылететь из Минска 24 января в 12.30. Однако вылет был задержан примерно на три часа. По данным сайта Flightaware, самолет «Белавиа» на подлете к Вроцлаву развернулся и сел в 17.39 в аэропорту Гродно. В Мюнхен самолет вылетел из Гродно в 19.26 по белорусскому времени, приземлился — в 19.01 по местному. В итоге задержка составила около восьми часов.

Как сообщил портал tut.by со ссылкой на пассажиров этого рейса, в Гродно с борта были сняты от шести до восьми человек.

«Зашел мужчина в форме и сказал: «Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами». Назвал шесть человек, но по факту это две семьи», — рассказал один из пассажиров.

По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одного возраста — около 50 лет. Одна из пар летела вместе с двумя девочками «на вид от 12 до 16 лет».

По словам пассажира, спустя некоторое время назвали еще две фамилии, этих пассажиров также попросили покинуть борт. Примерно через 20 минут пришел человек с лицом, закрытым шарфом, и предложил всем пассажирам рейса со своими вещами выйти из самолета.

«Мы вышли в автобус, но он никуда не поехал, просто закрыли двери, мы стояли. В это время было видно, как по самолету ходил тот самый человек в маске и обыскивал его», — рассказал собеседник.

Один из пассажиров заметил, что те, кого сняли с рейса, до вылета находились вместе, общались. «Они культурно отдыхали. Им было весело, немного шумно, но все в рамках приличия», — сказал он.

После этого самолет продолжил полет: «Пилот объявил, что «неполадки» исправлены, мы полетим в Мюнхен, но уже без снятых людей».

По данным телеграм-канала Nехта, как минимум двое снятых пассажиров — чиновники, один из них — экс-губернатор Могилевской области Петр Рудник, второй — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, член «совета республики».

В авиакомпании «Белавиа» также пока не комментируют произошедшее.