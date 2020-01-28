«Двушки» в готовых минских новостройках: почем их сейчас продают 1 28.01.2020, 22:37

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Снижение объемов строительства спровоцировало повышение цен.

Строительство нового жилья в Минске ежегодно сокращается, и от миллиона квадратных метров в 2015 году мы пришли к 630 в текущем. Снижение объемов строительства спровоцировало в числе прочего повышение цен, причем так постепенно, что те, кто собирался строиться еще год назад, с удивлением заметили: цена «квадрата» у коммерческих застройщиков выросла на 100−200 долларов ("госы" теперь строят в основном для очередников). Цены и фото — в материале tut.by.

В свое время дома на улице Медёлки в микрорайоне Новинки наделали много шума: квадратный метр в них был 680−700 долларов и люди ночевали под УКСом, чтобы там построиться. Тогда выиграли все: и тот, кто строил для себя, и те, кто рассчитывали на перепродажу. Сейчас двухкомнатная квартира в панельном доме на Медёлки продается за 74 тысячи долларов в эквиваленте, по 1162 доллара за «квадрат». Жилье площадью 64 квадратных метра с типовым ремонтом.

В Чижовке в монолитно-каркасной новостройке на улице Голодеда, 11, еще остались в продаже готовые «двушки» от застройщика «10-УНР Инвест». Квартира площадью 57 квадратных метров продается за 72,6 тысячи долларов в эквиваленте, по 1347 долларов за квадратный метр. Когда дом строился, «квадрат» в двухкомнатных квартирах при 100% оплате считали по 1150 долларов. В общем-то, с учетом сегодняшних цен в строящихся домах и нулевых рисках, цена оправдана.

В микрорайоне Малиновка в 2018 году был сдан в эксплуатацию МАПИДовский дом на улице Слободской проезд, 12. Полноценная двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров продается тут за 78 тысяч долларов в эквиваленте, по 1291 доллар за «квадрат». Весной 2018 года цена квадратного метра в этом доме была 2200 рублей.

В каркасно-блочной новостройке в Калининградском переулке, 21, тоже есть варианты. Дом, напомним, строил УКС Миноблисполкома, и за квартирами в нем тоже стояли очереди, несмотря на то, что квадратный метр для ненуждающихся стоил 1200 долларов, (для очередников — 1680 рублей). Сейчас двухкомнатная квартира площадью 59 квадратных метров продается за 92 тысячи долларов в эквиваленте, по 1565 за квадратный метр.