В Литве нашли район, где сельские учителя получают по 2000 евро 1 29.01.2020, 13:57

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В школах Лаздийского района учителя работают «семейными подрядами».

Журналист Delfi собрала данные, которые свидетельствуют, что зарплаты в школах Лаздийского района составляют больше 2000 евро. Правда, чтобы получать такую зарплату, надо работать на 1,5 ставки и работать сразу в нескольких школах.

Учителя Лаздийских основных школ получают зарплаты больше 1000 евро. Нередко их зарплаты выше зарплат учителей в гимназиях и даже руководителей школ и не только школ, но и муниципалитетов.

Еще один факт – в большей части таких школ трудится семейный подряд: не только супруги, но и их дети, невестки, племянники и т.д.

Эти факты стали известны после того, как главы Лаздийского муниципалитета стали реформировать школьную сеть. В поле зрения политиков попали шесть школ – в Стебуляй, Швянтяжерисе, Аштрёи Кирсне, Капчаместисе, Кросне и Кучунай.

47 учеников, 5 лет назад модернизированное здание школы и 35 ставок. Такова реальность школы в Стебуляй. 35 ставок разделили между собой 25 работников. Из них 16 – учителя, остальные – обслуживающий персонал (истопник, водитель, гардеробщик, дворник, две уборщицы, секретарь, завхоз, двое рабочих) и администрация. Семь позиций занимают члены одной семьи: дочь преподает английский, ее мать работает уборщицей, дворником и гардеробщицей, отец - завхозом и работником, а сын - истопником.

Зарплата директора школы составляет 1827 евро в месяц, к ее зарплате полагается 10% надбавка. Для сравнения: зарплата директора Сейряйской гимназии – 2055 евро.

Учитель английского из этой школы работает также в школе в Швянтяжерисе, директор которой - спутник жизни директора Стебуляйской школы. В этих школах работают и другие родственники.

Зарплата обоих директоров, связанных семейными узами, составляет 3787 евро.

Другая ситуация: муж преподает в трех районных школах, жена работает в художественной школе и в центре культуры. Месячные доходы семьи – 2888 евро.

Учитель английского, работающая на 1,56 ставки в 4 школах, получает 2240 евро, другой специалист из Кросны - заместитель директора и учитель английского - получает 2043 евро в месяц.

Директор муниципального образовательного центра и ее муж - тренер Лазийского спортцентра получают 3597 евро в месяц.

Учитель физкультуры Лаздийской гимназии и его супруга - учитель химии, получают 2898 евро в месяц.

Заместитель директора школы в Капчаместисе и учитель начальных классов получает 2168 евро в месяц.

Информатик, работающий в 3 школах, и его жена-биолог получают 3171 евро и т.д.