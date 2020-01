Герой Сопротивления, ставший кошмаром Путина 9 Андрей Илларионов

Витольд Пилецкий в суде, 1947

Фото: Институт национальной памяти / www.pilecki.ipn.gov.pl

Витольд Пилецкий — боровшийся с нацистами, расстрелянный коммунистами.

Необычная череда невероятных событий. Весьма странным событием ушедшего 2019 года стала площадная брань В.Путина в адрес давно ушедшего из политики и жизни бывшего польского посла в Германии в 1934-39 гг. Юзефа Липского. Похоже, ничего подобного не имело места в нашей стране со времен Сталина-Молотова. Но, кажется, даже эти деятели не использовали подобную терминологию, по крайней мере, публично. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Что именно?

Непосредственной причиной, побудившей Путина произнести свою филиппику, он назвал резолюцию, принятую Европарламентом: ...недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что и Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред.

Это необычно. Ранее никакие резолюции, принятые депутатами, в том числе и европейскими, Путина совсем не трогали. Например, в отношении одной из них, требовавшей прекратить вмешательство России в дела Грузии, о которой ему напомнил Михаил Саакашвили, Путин дал вполне циничный совет, как с ней можно было бы поступить.

Почему же в этот раз путинская реакция оказалась иной?

Почему вместо того, чтобы последовать собственному совету, которым он поделился с тогдашним грузинским лидером, он вдруг начал читать публичные лекции своим коллегам по СНГ?

Почему?

Собственно говоря, само число публичных упоминаний Путиным указанной резолюции Европарламента не имеет аналогов. Путин говорил о ней:

- 11 декабря на заседании российского организационного комитета "Победа": Вы знаете наверняка, что недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны.

- 19 декабря на "большой" пресс-конференции: Решение Европарламента мне известно. Я считаю его абсолютно неприемлемым и некорректным... Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма.

- 20 декабря на неформальном саммите СНГ: Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы", так написано.

- 24 декабря на заседании коллегии Минобороны: И как логическое завершение этому процессу совсем недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит чуть ли не на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую даже говоря о том, что и Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред. Я времени не пожалел, попросил коллег подобрать некоторые материалы в архивах, посмотрел их.

- в тот же день, 24 декабря, на встрече с руководством палат Федерального Собрания;

- 25 декабря на встрече с бизнесменами: Путин "всех удивил высоким уровнем погруженности в исторический материал начала Второй мировой войны и позиции Польши — то что в прессе сейчас обсуждается". По словам собеседника Forbes, президент рассказал, как он "работает с [историческими] материалами".

Шесть выступлений на одну и ту же, казалось бы, не совсем современную, тему за две недели! Это совершенно беспрецедентная история за все два десятилетия путинского правления.

Более того, в одном из выступлений Путин сообщил, что "не пожалел времени" на изучение архивных материалов. Причем эти слова он тут же подтвердил своей часовой лекцией перед потрясенными лидерами СНГ. Такое поведение абсолютно выпадает из режима работы лица, находящегося на верхней ступеньке власти. Что случилось?

Наконец, чуть ли не в каждом выступлении Путин еще и обещал написать статью на соответствующую историко-архивную тему. Следует прямо признать: ничего подобного мы раньше не видели. Что же произошло?

По сути дела путинские тирады сложились уже даже не в политическую, но в поистине военно-психологическую кампанию. Против кого же ведется эта кампания? И с какой целью?

Нескрываемое удивление наблюдателей еще более возрастает, когда выясняется, что упоминаемая Путиным резолюция была принята Европарламентом уже некоторое время тому назад – 19 сентября 2019 года. То есть за прошедшие три с лишним месяца у Путина было немало возможностей для выражения своего отношения к этой резолюции. То, что его реакция оказалась отложенной до конца года, допускает, как минимум, два допустимых варианта толкования.

Возможно, ему действительно потребовались какие-то особые усилия для того, чтобы разобраться с документами. Однако это все-таки довольно необычно, поскольку большая часть процитированных им донесений уже давно опубликована, а для обнаружения в архивах МИДа оставшихся телеграмм требуется лишь несколько часов, но не несколько месяцев. Либо же трехмесячная пауза была взята им намеренно – в ожидании каких-то событий, наступление которых и позволило ему, наконец, начать "архивно-дипломатическое" наступление.

Традиционные документы европейских институтов и парламентов

Однако изумление еще более усиливается при знакомстве с текстом самой резолюции, оказавшейся в центре общественного внимания. Дело в том, что резолюция Европарламента от 19 сентября 2019 года, пусть не дословно, но в своих основных положениях (тех самых, что вызвали путинские претензии, в том числе и о тоталитаризме в своих главных проявлениях – нацизме, фашизме, сталинизме, коммунизме, и о равной ответственности гитлеровской Германии и сталинского СССР, заключивших пакт Молотова-Риббентропа, за развязывание Второй мировой войны), повторяет и воспроизводит порядка десятка аналогичных резолюций, заявлений, деклараций, обращений, докладов европейских институтов и национальных парламентов, принятых в последние годы.

Среди них:

- Резолюция ПАСЕ 1481 о необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов от 25 января 2006 г. (PACE Resolution 1481 Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes of January 25, 2006);

- Пражская декларация о европейской памяти и коммунизме от 3 июня 2008 г. (Prague Declaration on European Conscience and Communism, June 3rd, 2008);

- Резолюция Европарламента о европейской памяти и тоталитаризме (European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism);

- Декларация Европарламента об объявлении 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма от 26 мая 2009 г. (Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. May 26, 2009);

- Доклад Еврокомиссии Европарламенту и Совету ЕС "Память о преступлениях тоталитарных режимов в Европе от 22 декаря 2010 г. (Report from the Comission to the European Parliament and to the Council. The memory of the crimes committed by totalitarian regimes in Europe, December 22, 2010);

- Заключение Совета ЕС по вопросу о памяти о преступлениях тоталитарных режимов в Европе, 9 и 10 июня 2011 г. (Council conclusions on the memory of the crimes committed by totalitarian regimes in Europе, June 9 and 10 2011);

- Варшавская декларация по случаю Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов от 23 августа 2011 г. (Warsaw Declaration on occasion of the European Day of Remembrance for Victims of Totalitarian Regimes, 23 August 2011);

- Заявление первого вице-президента Европейской комиссии Тиммерманса и комиссара Юровой о Европейском дне памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов от 23 августа 2017 г. (Statement by First Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová on the Europe-Wide Day of Remembrance for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes);

- Совместное заявление 8 государств о поминовении жертв коммунизма, Таллинн, 23 августа 2018 г. (Representatives from eight countries adopted a joint statement to commemorate the victims of communism in Tallinn, Estonia, 23 August, 2018);

- Заявление первого вице-президента Европейской комиссии Тиммерманса и комиссара Юровой накануне Европейского дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов от 22 августа 2019 г. (Statement by First Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová ahead of the Europe-Wide Day of Remembrance for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes, 22 August 2019).

Как известно, ни один из этих документов не вызвал у Путина какой-либо не то что негативной реакции, но вообще реакции. Более того, утверждение первых четырех документов, упомянутых выше, не помешало Путину отправиться с визитом в Польшу, участвовать в траурной церемонии на Вестерплятте 1 сентября 2009 года и публично осудить пакт Молотова-Риббентропа. Что же изменилось в этот раз?

Такого рода изменения в принципе могли бы быть двух типов: либо изменения в сознании Путина, в его восприятии окружающего мира и целевых установках, либо все же какие-то не сразу обнаруживаемые особенности последней резолюции Европарламента, отличающие ее от предыдущих документов. Более внимательный ее анализ все же позволяет обнаружить эту особенность – ту самую новеллу, какая так "взорвала мозг" Путина, заставила его затребовать дипломатические архивы, тратить время на их изучение, на манипуляции с ними, наконец, на чтение публичных лекций по фальсификации истории Второй мировой войны.

Пункт резолюции, "взорвавший мозг" Путина

Это отличие – совершенно новое, "свежее", ранее никогда не встречавшееся в подобных документах положение – пункт 11 резолюции Европарламента от 19 сентября 2019 года, призывающий установить 25 мая Международный день героев борьбы против тоталитаризма.

The European Parliament...

11. Calls, furthermore, for 25 May (the anniversary of the execution of the Auschwitz hero Rotamaster Witold Pilecki) to be established as International Day of Heroes of the Fight against Totalitarianism, which will be an expression of respect and a tribute to all those who, by fighting tyranny, demonstrated their heroism and true love for humankind, and will also provide future generations with a clear example of the correct attitude to take in the face of the threat of totalitarian enslavement...

Европейский парламент...

11. Призывает к тому же, чтобы дата 25 мая (годовщина казни героя Освенцима, ротмистра Витольда Пилецкого) была объявлена Международным днем героев борьбы против тоталитаризма, что станет выражением уважения и данью признания всем тем, кто, сражаясь с тиранией, продемонстрировал свой героизм и настоящую любовь к человечеству, а также даст будущим поколениям четкий пример правильного отношения к угрозе тоталитарного порабощения...

Неслучайно, что именно об этом пункте было поручено задать вопрос на "большой" пресс-конференции Путина 19 декабря корреспондентке "Российской газеты" К.Латухиной. Правда, Д.Песков в самый ответственный момент ее "потерял". Хотя и успел заявить, что якобы "увидел" ее, сидящую в противоположном углу зала.

Д.Песков: Вижу наше государственное крупнейшее издание "Российская газета"... Дайте, пожалуйста... Вы встаньте, чтобы Вас видели... Сейчас, где-то я видел "Российскую газету"... Нет-нет, подождите.. Нет...

В.Путин: Пока он выбирает...

Д.Песков: Нет-нет, подождите... А где? Вот, встаньте... Вот, давайте...

В.Путин: Вот, давайте, пока он выбирает, CCTV...

...

Д.Песков: Давайте, пожалуйста, "Российская газета".

И вот, наконец, г-жа Латухина, заглядывая в заранее подготовленную шпаргалку, спрашивает Путина о появлении в резолюции Европарламента именно этой инициативы – Дня героев борьбы с тоталитаризмом:

К.Латухина: ...в сентябре этого года, приурочив это к годовщине начала Второй мировой войны, Европарламент принял резолюцию о том, что приравнивается нацизм и фашизм к советскому режиму. Соответственно, они называют это тоталитаризмом, предлагают новый международный праздник – 25 мая отмечать день героев борьбы с тоталитаризмом. Как Вы к этому относитесь? Какова Ваша оценка?

Ни Латухина, ни Путин не смогли произнести имени Витольда Пилецкого – человека, в память о котором Европарламент призвал установить новый Международный день памяти. Наверное, это и к лучшему – чтобы даже имя героя не было оскорблено его произношением из недостойных уст.

Витольд Пилецкий, один из величайших героев Второй мировой войны

Витольд Пилецкий (13 мая 1901 г. – 25 мая 1948 г.) был одним из лидеров польского Сопротивления во время Второй мировой войны, одним из основателей Тайной польской армии (Tajna Armia Polska) в оккупированной немцами Польше, а затем бойцом подпольной Армии Крайовой. Пилецкий стал автором названного по его имени Доклада Витольда – первого всеобъемлющего отчета польской разведки о концентрационном лагере Освенцим и Холокосте.

Пилецкий разработал операцию проникновения в концлагерь Освенцим с целью сбора разведданных и сам же ее осуществил. Находясь в лагере, он организовал там группу сопротивления и начал сообщать союзникам о зверствах нацистов в Освенциме еще с 1941 года. После почти двух с половиной лет заключения он сбежал из лагеря в 1943 г. В августе – октябре 1944 г. он участвовал в Варшавском восстании. После захвата власти коммунистами он остался верен польскому правительству в изгнании. В 1947 г. был арестован сталинской тайной полицией и казнен после показательного суда 25 мая 1948 г. Любая информация о его подвиге и его судьбе скрывалась польским ??коммунистическим режимом вплоть до 1989 г.

Витольд Пилецкий родился 13 мая 1901 г. в городе Олонец Олонецкой губернии Российской империи. Его дед, Юзеф Пилецкий, был шляхтичем из Гродненской губернии, участником Январского восстания 1863-1864 гг. После подавления восстания российскими войсками Ю.Пилецкий был лишен дворянского титула, сослан на семь лет в Сибирь, а его имение возле Лиды было конфисковано. После освобождения ему и его семье было запрещено возвращение в Польшу в течение 30 лет, и они были насильственно поселены царскими властями в Карелии.

Сын Юзефа, Юлиан Пилецкий, получил образование в Санкт-Петербурге и поселился в городе Олонец. Витольд был четвертым из пяти детей Юлиана и Людвики Пилецких. В 1910 г. семья переехала в Вильно, где младший Пилецкий окончил начальную школу и стал членом тайной организации польских скаутов (ZHP). Во время Первой мировой войны семья бежала вначале в Могилев, затем – в Орел. Там юный Витольд основал местное отделение скаутской группы.

Советско-польская война и дальнейшая карьера

В 1918 г. Пилецкий участвовал в разоружении отступавших из Вильны немецких войск, затем воевал против наступавшей Красной Армии. Он участвовал в обороне Гродно, в решающих битвах под Варшавой и в Рудницкой пуще. Дважды он был награжден Крестом Доблести.

В 1922 г. Пилецкий поступил на факультет изящных искусств в Университете Стефана Батория. В 1931 г. он женился на Марии Островской, учительнице местной школы родом из района Нарочь (в настоящее время – Беларусь). У них появилось двое детей – Анджей и Зофия.

26 августа 1939 г. Пилецкий был мобилизован и стал командиром кавалерийского взвода. В боях с немцами его взвод уничтожил семь немецких танков, сбил один самолет и уничтожил еще два на земле. После вторжения в Польшу советских войск 17 сентября Пилецкий со своими бойцами продолжал сражаться в партизанском отряде. 17 октября поступил приказ о прекращении сопротивления.

Польское сопротивление

Но Пилецкий со своим командиром майором Влодаркевичем ушли в подполье. 9 ноября 1939 г. они основали Тайную польскую армию (Tajna Armia Polska, TAP), одну из первых подпольных организаций в Польше. Влодаркевич стал ее лидером, а Пилецкий – организационным командиром. За короткое время они основали ячейки подполья в Варшаве, Седльце, Радоме, Люблине.

Весной 1940 г. у Пилецкого возник конфликт с Влодаркевичем, заигрывавшего с антисемитизмом. Пилецкий потребовал признать равенство между поляками и евреями и предупредил польское правительство в изгнании о том, что немцы разжигают среди поляков антисемитизм для отвлечения от собственных преступлений.

Освенцим

В 1940 г. Пилецкий представил руководству польского Сопротивления план проникновения в концлагерь Освенцим для сбора разведывательных данных о лагере и организации сопротивления заключенных. Тогда об Освенциме было мало что известно и считалось, что это, скорее, большая тюрьма, чем лагерь смерти. Командование одобрило план и предоставило Пилецкому фальшивые документы на имя Томаша Серафинского. Во время немецкой облавы в Варшаве 19 сентября 1940 г. вместе с двумя тысячами других польских граждан он был схвачен немцами. В течение двух дней их избивали в казармах, а затем отправили в Освенцим. Там Пилецкому был присвоен номер 4859 заключенного, который был наколот ему на руку.

Справившись с подхваченной пневмонией, Пилецкий организовал в лагере подпольный Союз Военных Организаций (ZOW), а затем смог присоединить к нему другие группы сопротивления. В лагере он познакомился с левым социалистом Юзефом Циранкевичем, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения.

С октября 1940 г. бесценную информацию о концлагере ZOW начал предоставлять польскому подполью, которое переправляло эти отчеты лондонскому правительству.

С 1942 г. группа Пилецкого стала передавать подробности о числе прибывавших в лагерь и погибших в нем людей с помощью радиопередатчика, собранного заключенными с использованием контрабандных и похищенных у немцев деталей.

Под руководством Пилецкого Союз готовил восстание заключенных в случае атаки на лагерь групп Армии Крайовой или десантирования польской 1-й парашютной бригады, базировавшейся в Великобритании. Однако лагерное гестапо усилило поиски подпольщиков, многие из них были убиты. Пилецкий принял решение вырваться из лагеря в надежде лично убедить руководителей Армии Крайовой в необходимости и возможности захвата лагеря и освобождения заключенных.

В ночь с 26 на 27 апреля 1943 г. Пилецкий с двумя товарищами убили охранника, перерезали телефонный провод и сбежали из лагеря, захватив с собой немецкие документы. Во время преследования немцы открыли огонь, так что пули прошили его одежду, а одна даже попала в тело, но не затронула жизненно важных органов.

Вне лагеря

После побега Пилецкий вступил в контакт с подразделениями Армии Крайовой и 25 августа 1943 г. появился в Варшаве и стал сотрудником II отдела (разведка и контрразведка) регионального штаба Армии Крайовой. После анализа ситуации и тяжелых потерь, понесенных Армией Крайовой, стало ясно, что сил освободить лагерь без помощи союзников у нее не хватит. Пилецкий подготовил подробный отчет (Raport Witolda – Witold's Report), в котором говорилось, что "к марту 1943 года число людей, отравленных по прибытии газом, достигло 1,5 миллиона".

Пока Пилецкий находился в Освенциме, он был произведен в поручики, а 11 ноября 1943 г. – в ротмистры (капитан кавалерии). Он вступил в тайную антикоммунистическую организацию NIE (что означало и "нет", и сокращенный вариант слова "независимость").

В Освенциме Пилецкий познакомился с писателем Игорем Абрамовым-Неверли. Вместе с Неверли и Янушем Корчаком Пилецкий пытался спасать варшавских евреев. Он передал супруге Неверли Барбаре деньги от польского Сопротивления для передачи еврейским семьям.

Варшавское восстание

Когда 1 августа 1944 г. вспыхнуло Варшавское восстание, Пилецкий принял участие в боях простым солдатом в северном районе города, не раскрывая своего звания командованию. После гибели многих офицеров в ходе ожесточенных боев Пилецкий раскрыл свою личность и под псевдонимом "Капитан Роман" принял командование 1-й ротой "Варшавянка", сражавшейся в центре Варшавы.

После разгрома восстания Пилецкий спрятал оружие в тайнике в частной квартире и сдался немцам 5 октября 1944 г. Он был отправлен в Германию и заключен в тюрьму Шталага VIII-B, лагеря для военнопленных недалеко от Ламсдорфа в Силезии. Затем он был переведен в Офлаг VII-A в Мурнау в Баварии, где был освобожден войсками 12-й бронетанковой дивизии США 28 апреля 1945 г.

Коммунистическая Польша

В июле 1945 г. он покинул Мурнау и был переведен в подразделение военной разведки II Польского корпуса под командованием Владислава Андерса в Анконе в Италии. Находясь там, Пилецкий написал монографию о своем опыте в Освенциме. В октябре 1945 г., когда отношения между польским правительством в изгнании и режимом Болеслава Берута, поддерживаемым Советским Союзом, ухудшились, генерал Андерс и начальник его разведки полковник Станислав Кияк направили Пилецкого в Польшу для информирования о сложившейся военно-политической ситуации в условиях советской оккупации. Пилецкий прибыл в Варшаву в декабре 1945 г. и приступил к организации сети по сбору разведданных, в которую вошли несколько его товарищей из Освенцима и Тайной польской армии.

В июле 1946 г. Пилецкому стало известно, что служба безопасности коммунистического режима вышла на его след. Ему было приказано покинуть страну, но он отказался это сделать. Пилецкий предоставил Андерсу и польскому правительству в изгнании отчет разведки о погроме в Кельце, он назвал трагедией убийство 37 евреев польской толпой, подстрекаемой местными чиновниками. В апреле 1947 г. он начал собирать доказательства советских злодеяний, совершенных в Польше во время оккупации 1939-1941 годов, а также доказательства незаконных арестов и судебных преследований ветеранов Армии Крайовой и бывших военнослужащих польских вооруженных сил на Западе.

Арест и казнь

Агенты Министерства общественной безопасности (МОБ) арестовали Витольда Пилецкого 8 мая 1947 г. Он был помещен в варшавскую тюрьму Мокотов. Там его неоднократно пытали. На последней встрече с женой Витольд сказал, что по сравнению с Мокотовым "Освенцим был детскими игрушками".

Показательный процесс начался 3 марта 1948 г. Показания против Пилецкого были представлены Юзефом Циранкевичем, который по освобождении из Освенцима согласился на объединение своей Социалистической партии Польши с коммунистами, в результате чего была образована ПОРП. За свою деятельность Циранкевич был удостоен встречи со Сталиным и назначения на пост премьер-министра Польши. На процессе Пилецкого Циранкевич выступал в качестве ключевого свидетеля – Витольд был обвинен в незаконном пересечении границы, использовании поддельных документов, вербовке военнослужащих, незаконном ношении оружия, шпионаже в пользу В.Андерса и "иностранного империализма", планировании убийств должностных лиц МОБ Польши.

Пилецкий отрицал обвинения в подготовке убийств и шпионаже, но признался в передаче информации во 2-й польский корпус, офицером которого он себя считал. Будучи военнослужащим, он утверждал, что не нарушал польских законов.

Вместе с тремя своими товарищами Витольд Пилецкий был приговорен к смертной казни 15 мая. 25 мая 1948 г. он был убит выстрелом в затылок в Мокотовской тюрьме в Варшаве.

После оглашения смертного приговора Витольд Пилецкий заявил суду:

"Я пытался жить так, чтобы в час моей смерти я мог чувствовать радость, а не страх".

Наследие

Пилецкий и его товарищи были реабилитированы в сентябре 1990 г. В 1995 г. он был награжден орденом Polonia Restituta, в 2006 г. – орденом Белого Орла, самой почетной польской наградой. 6 сентября 2013 г. он был произведен в полковники.

О Витольде Пилецком сняты художественные фильмы "Смерть капитана Пилецкого" (2006), "Пилецкий" (2015), документальные фильмы "Против шансов: сопротивление в нацистских концлагерях" (2004) и "Герои войны: Польша" (2014), подготовленные для британского канала "История".

Всеобъемлющий доклад Пилецкого 1945 г. о его секретной миссии в Освенциме был опубликован на английском языке в 2012 г. под названием "Доброволец Освенцима: за пределами отваги". О Витольде Пилецком написано несколько книг, в том числе книга Джека Фэйрвезера "Доброволец: миссия одного человека – руководить подпольной армией в Освенциме и остановить Холокост" (2019).

Британский историк Норман Дэвис написал о Витольде Пилецком так: "Если и был у союзников герой, кто заслуживал того, чтобы его помнили и отдали ему должное, то это был он, человек, с которым мало кто может сравниться". На торжественном мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста в Мемориальном музее Холокоста США посол Польши в США Ришард Шнепф назвал Пилецкого "алмазом среди польских героев" "и высочайшим примером польского патриотизма". Главный раввин Польши Михаэль Шудрих в предисловии к книге "Доброволец Освенцима: за пределами отваги" написал: "Когда Бог сотворил человека, то Бог имел в виду, что мы все должны быть похожими на капитана Витольда Пилецкого".

Вместо заключения

Похоже, именно перспектива установления Международного дня героев борьбы против тоталитаризма – в память Витольда Пилецкого, беспримерного героя Сопротивления, сражавшегося за независимую Польшу, за спасение евреев от уничтожения, за свободу всего человечества от насилия и террора, причем именно 25 мая, в день его казни польским НКВД, более всего страшит Владимира Путина. Именно она заставляет его вести дезинформационно-военную кампанию не только против борцов с тиранией, но и против самой памяти о подлинных героях этой борьбы.

Андрей Илларионов, ЖЖ