Третья нефтяная 3.01.2020, 14:06

Как Беларусь и Россия воевали из-за нефти.

Вместо так называемой углубленной интеграции Минск и Москва начали 2020 год с очередных нефтяных маневров и без контракта на поставку. С 1 января Россия прекратила поставку нефти для белорусских НПЗ. Это не первый такой случай. Tut.by вспоминает, как Минск и Москва действовали в прежних нефтяных конфликтах.

Первая нефтяная. 2006−2007 год

Конфликт 2006 года начался в декабре 2006 года, когда Москва объявила об увеличении цены природного газа с 46,7 долларов за 1 тыс куб. м до 100 долларов. Глава газового гиганта Алексей Миллер предупреждает несговорчивый Минск о том, что при отсутствии контракта с 1 января 2007 года газ будет перекрыт. Минск отказывается подписывать документы на транзит российского газа в Европу, покупатели начинают нервничать, опасаясь перебоев. Контракт подписан, как и в 2019 году, поздним вечером 31 декабря.

Но конфликт не решен, договоренности по поставкам нефти нет. «Белнефтехим» приостанавливает заключенные на 2007 год контракты с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти в Беларусь из-за невыгодностью этих закупок — с 1 января Россия ввела таможенную пошлину в размере 180,7 доллара за тонну (раньше нефть поставляли беспошлинно, но была договоренность о разделе получаемых Минском пошлин от экспорта нефтепродуктов, хотя реальных перечислений в российский бюджет не было). Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский докладывает Совету безопасности, что Минск не в состоянии платить более 400 долларов за тонну.

3 января Минск конфликт набирает обороты: Минск оперативно придумывает ответный удар и вводит пошлину на транзит нефти по своей территории, 45 долларов за тонну.

Россия возмущается таким шагом и 8 января «Транснефть» прекращает транзит сырья в Европу после того, как, по ее заявлению, Беларусь незаконно отобрала 79 тыс. тонн нефти в счет уплаты той самой пошлины. 11 января, после телефонного разговора Лукашенко и Путина, транзит восстановлен, транзитная пошлина отменена.

Россия также пошла на уступки. Нефть, поставляемая в Беларусь, облагается вывозной таможенной пошлиной с понижающим коэффициентом, российский бюджет от поставок в Беларусь в 2007 году получит 1 млрд долларов вместо 3,6 млрд при уплате пошлины в полном объеме.

Волшебство «перетаможки». 2016 год

Очередной нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией разгорается в 2016 году. Мировые цены на энергоносители падают, российский рубль заметно девальвировался, а цена транзита газа в формуле, по которой платит Беларусь, установлена в долларах. Минск считает это несправедливым и высчитывает свою, «справедливую» со своей точки зрения цену — 73 доллара за 1 тыс. куб м вместо контрактных 132 долларов.

Побочным эффектом газового конфликта становятся проблемы с нефтью. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявляет, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также говорит, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. На февраль 2017 года долг Минска перед Москвой за поставки российского газа достигает 600 миллионов долларов. Белорусские НПЗ недогружены, Минск теряет валютную выручку от экспорта нефтепродуктов.

Осенью 2016 года стороны объявляют о достижении компромисса: цена газа останется на прежнем уровне, но Москва предоставит межбюджетную компенсацию. В апреле 2017 года договоренности, наконец, формализованы.

Первый вице-премьер Владимир Семашко сообщает, что возобновляются поставки нефти в Беларусь в объемах, утвержденных действующим соглашением (24 млн тонн в год). Такие объемы оговорены до 2024 года включительно. При этом до 2018 года включительно из 24 млн 18 будет отправляться на переработку на НПЗ. Для 6 млн тонн придуман термин «перетаможка». Эти объемы в Беларуси не перерабатывают, но пошлины с такого объема поступают в бюджет Беларуси. Это 500−800 млн долларов.

Всем очевидно, что такое решение — временное. «Задача стоит, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене газа для Беларуси к той цене, которая есть в России. По крайней мере, в тех российских регионах, которые граничат с Беларусью (Смоленской, Брянской областью), Великом Новгороде, Москве», — подчеркивает тогдашний первый вице-премьер.

«Углубленная интеграция». 2020 год

Приостановка поставок российской нефти в Беларусь с 1 января 2020 года связана с тем, что Москва не пошла на уступки по ряду вопросов, которые в 2019 году обсуждались в рамках программы углубленной интеграции.

Беларусь хотела компенсацию за налоговый маневр, который провела Россия и таким повысила стоимость нефти для Беларуси. Но Москва ответила, что на это можно рассчитывать после унификация налогового законодательства двух стран.

До сих пор не решен вопрос с компенсацией за «грязную» нефть. Москва готова платить только за документально подтвержденные убытки, а не за мифическую упущенную выгоду. Минск предлагал повысить тариф на транзит российской нефти и таким образом как-то решить вопрос с «грязной» нефтью. Но Москва согласилась повысить тариф на транзит на минимальной возможный процент.

На высшем уровне вроде была достигнута договоренность, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям за долгосрочные контракты. И таким образом будет получена частичная компенсация. Но стороны не смогли договориться.

С 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин несколько раз созванивались и провели переговоры. В итоге Лукашенко поручил своим «нефтянникам» «заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов» и обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников, по железной дороге из портов на Балтике и реверсом по нефтепроводу «Дружба».