Поезда из России в оккупированный Крым курсируют пустыми 4 4.01.2020, 15:16

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Фото: TASS

Все пошло не так, как планировал Кремль.

После того, как российский президент Путин с дешевым пафосом открыл железнодорожное сообщение по незаконному Керченскому мосту, ажиотаж вокруг этого события резко спал. Даже российская экспертная среда относится скептически к жд-движению между территорией РФ и оккупированным Крымом. Они сетуют, что поезда так и останутся полупустыми. Все надежды опять возлагают на туристический сезон, пишет sprotyv.info.

Так, сотрудник «Крымских железных дорог» прокомментировал ситуацию с загруженностью поездов, следующих из Москвы и Санкт-Петербурга на оккупированный полуостров. По его мнению, загрузка «под завязку» первых рейсов была связана, во-первых, с желанием приобщиться к «грандиозному событию», а во-вторых, это было предпраздничное путешествие (первый поезд прибыл в аннексированный Крым 25 декабря 2019 года).

Собеседник уверен, что до начала нового туристического сезона ждать окупаемости от железнодорожных маршрутов не стоит — они будут загружены по минимуму. Но и оптимизма железнодорожник, который дал комментарий сайту «Новости Крыма», не продемонстрировал. Предложил дождаться весны и посмотреть на бронирование. Вдобавок, ведь желание россиян прибыть в Крым поездом, считает он, будет напрямую связано со стоимостью билетов.