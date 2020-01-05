Труба дело 3 5.01.2020, 9:11

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Чем закончатся нефтяные споры между Минском и Москвой?

Нефтяной кризис в отношениях между Минском и Москвой так и не разрешен. С 1 января российская нефть в Беларусь не поступает, поскольку нет контрактов. Два НПЗ — в Новополоцке и Мозыре — работают на запасах, снизили загрузку до технологического минимума, экспорт нефтепродуктов приостановлен (приоритет — внутренний рынок), пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Нефть с примесью политики

Вчера на нефтяную тему переговорили по телефону премьеры Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

Беларусь просит снизить контрактную цену на нефть, потому контракт до сих пор не заключен, сообщил РИА «Новости» источник в отрасли. По его словам, «цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении».

За счет отмены или уменьшения премии Минск старается хоть немного смягчить издержки от налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Вероятно, об этой «особой формуле» ценообразования на нефть для НПЗ после декабрьских переговоров в Сочи говорил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Но в итоге, как видим, не срослось. При том что перед Новым годом уже лично Лукашенко пытался разрулить вопросы поставок энергоносителей, беседуя по телефону с Путиным (трижды за два дня!), Медведевым и российским министром энергетики Александром Новаком.

На том моменте, что переговоры об энергоносителях велись на уровне двух правителей, акцентирует внимание эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

«В любом хозяйственном конфликте между Беларусью и Россией всегда есть политическая составляющая, — отметил аналитик в комментарии для Naviny.by. — Скажи Путин: ну ладно, простим мы эти десять долларов — и проблемы бы не было».

В прежние времена Москва в отношениях с ближайшим союзником позволяла себе и куда большую щедрость. Но все резко изменилось после «ультиматума Медведева» в декабре 2018 года. И вот уже год с лишним Кремль демонстрирует невиданную жесткость.

«Торг идет за скидку в пределах премии»

Цена российской нефти для белорусских НПЗ в 2020 году неизбежно повышается под влиянием налогового маневра в российской нефтяной отрасли, пояснила в комментарии для Naviny.by белорусский эксперт в области энергоносителей Татьяна Манёнок. При мировой цене нефти в 60 долларов за баррель этот рост составит 17,7 доллара за тонну.

Причем от российских нефтяных компаний этот рост не зависит, отмечает эксперт. Компенсацию же за налоговый маневр Москва жестко связывает с выполнением дорожных карт углубления интеграции, в частности с унификацией налогового законодательства.

«Так что теперь торг идет за скидку в пределах премии для этих компаний, которая, по сообщениям российских источников, составляет 10 долларов за тонну», — подчеркнула собеседница.