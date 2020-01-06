Сочельник 2020: гадания, приметы и главные обряды праздника 6.01.2020, 11:00

1,223

Что стоит знать о кануне православного Рождества.

Как известно на сегодняшний день существует два кануна Рождества, один католический — его отмечают 24 декабря, а второй православный, принято отмечать 6 января. В 2020 году Сочельник выпадает на воскресенье 6 января, именно в этот день все православные украинцы отмечают Рождественский сочельник, который завершает 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост его празднуют в семьях перед Рождеством. С этого дня начинаются основные приготовления к предстоящему православному Рождеству, которое наступит уже 7 января. Подробнее об истории и традициях праздника читайте ниже в этой статье, пишет znaj.ua.

Сочельник 2020: история праздника

Из истории знаем, что в Православной Церкви празднование навечерия Рождества Христова было установлено еще в IV веке. В V-VIII веках были написаны священные песнопения, которые и по сей день принято использовать для рождественских богослужений.

Данный праздник получил свое название от слова «сочиво» или «сочни», это названия блюд, которые по традиции готовят в этот день. Если подробнее, то сочиво представляло собой размоченные зерна пшеницы, в них для полноценного блюда добавляли: мак, мед, грецкие орехи, курагу, чернослив и изюм.

Наиболее известные традиции и обряды Сочельника

Первой обязательной традицией для православных есть посещение в Рождественский сочельник богослужение в церкви. В этот день каждая хозяйка дома с самого утра начинает грандиозную уборку, а после этого приступает к приготовлению праздничного ужина. Все знают, что к праздничному столу принято подавать двенадцать блюд.

На сегодняшний день много хозяек уделяет время оформлению праздничного рождественского стола, тщательно прорабатывают меню и подбирают самые оригинальные рецепты. Часто в этот праздник стараются застелить стол новой скатертью и кладут под нее пучок сена, он является символом яслей. По всему дому по углам раскладывают разные денежные купюры, принято считать, что они позволят сохранить здоровье и благополучие в семье на весь предстоящий год. Так же в центре дома хозяйки размещают много свечей и еловых веток.

Трапеза в этот праздничный вечер начинается с молитвы, ней прославляется Иисус Христос. Конечно же сперва кушанье начинается с отведывании кутьи, а после уже последовательно переходят ко всем блюдам, которые поданы на столе.

Еще одним не менее интересным обычаем есть разрисовывание лиц, молодежь по сей день придерживается его. Ко всему этому надевают национальные костюмы, ходят из дома в дом и поют колядки.

Несомненно, наиболее важным атрибутом такого действия выступает Вифлеемская звезда, в ее центр обязательно должна быть икона. В каждой обрядовой песне было принято прославлять Христа. Колядующих же в свою очередь за пение принято угощать конфетами, выпечкой или деньгами.

В Сочельник стоит искренне попросить прощения у людей, которых обидели, а также не лишним будет простить всех своих врагов и обидчиков.

Гадания на Сочельник

В праздничную ночь с 6 на 7 января в кругу молодежи достаточно популярны различные гадания. Так как в этот период времени кругом царит особенная атмосфера волшебства, именно из — за этого хочется осуществлять подобные ритуалы. В процессе осуществления таких обрядов каждый гадающий может узнать ожидающие его события, исполнятся ли загаданные желания и цели в этом году. Чаще всего гадают незамужние девушки на своего суженого, для этого существует большое количество различных обрядов. Издревле для гадания люди используют свечи, зеркала, нити и кольца.

Известные приметы на Сочельник

Естественно относительно этого праздника так же есть немалое количество различных народных примет, о которых можно узнать подробнее ниже в статье. Большинство примет на Сочельник переплетаются с приметами, которые люди стараются соблюдать перед крещением. В них входят:

Плохой приметой было, если в доме засыпали, поэтому чтобы этого не случились, хозяева дома старались ложиться на кровать в праздничной одежде, чтобы не заснуть.

Еще одной негативной приметой было, если кто — то из старшего поколения или состоящего в браке часто в этот вечер выходил из дому.

Хорошим знаком для свободной девушки или парня было чихнуть во время праздничного ужина, это предвещало, что девушку в будущем году ждет замужество, а парень может стать хорошим казаком. При этом если такое случится, отцы иногда дарили своим детям подарки: девушкам — теленка, а парням — жеребенка.

Хорошей приметой было если в гости в дом приходили люди в одинаковых нарядах, это означало, что в грядущем году в семье будет счастье, радость и достаток, именно поэтому таких гостей было принято щедро одаривать и угощать различными блюдами.

Так же в Сочельник было принято готовиться к предстоящему Рождеству, то каждый хозяин дома старался всю еду приготовить к празднику еще до восхода Солнца. Благодаря этому семью весь предстоящий год будет сопровождать достаток и богатство.

Обращали внимание на наличие снежного покрова на улице, это говори о том, какой урожай будет в наступающем году. Старые люди говорили, что чем больше в канун Рождества снега, тем богаче будет урожай.

Так же считалось, что если перед 6 января выпал снег, но к Сочельнику растаял, то стоит ожидать хороший урожай гречки, а если все покрыто инеем и кругом большие сугробы, то это. А вот если иней и сугробы, то это к хлебородию.

Так же обращали внимание на звезды, например, если на небе очень много звезд, то предстоящим летом будет много гороха, а если наоборот звезд очень мало, то и урожая ягод практически не будет.

Негативным знаком было, если млечный путь был плохо виден и практически не просматривался весь, то это сулило несчастье в будущем году;

С наличие блюд хозяева всегда старались не скупится, так как считалось, что чем обильнее будет ужин на Сочельник, тем богаче пройдет и грядущий год.

Как и в другие Рождественские праздники в этот вечер старались не ссорится и избегать разногласий на весь период праздников. Так как считалось, что если вдруг довелось с кем — то поссорится в этот вечер, то весь будущий год пройдет в ссорах и разногласиях.

Еще не рекомендовалось в этот день охотится или ловить рыбу, так как весь год может пройти в несчастьях.