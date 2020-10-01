Поддержим активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк! 28 1.10.2020, 10:37

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Власти хотят отобрать у активистки детей.

На Полину Шарендо-Панасюк, жену политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европеская Беларусь» Андрея Шарендо, идет давление со стороны милиции с угрозой забрать несовершеннолетних детей. Как сообщила активистка сайту Сharter97.org, в отдел образования пришли доносы на ее семью за подписью заместителя начальника Ленинского РОВД Николая Самосюка.

1 октября, в 12 часов, ее вместе с несовершеннолетним сыном вызывают в комиссию по делам несовершеннолетних по адресу Брест, Московская, 273, кб. 54. Отметим, что директор СШ 11 Кудей Людмила Васильевна, где учится старший сын Полины, в августе 2020 была членом избирательной комиссии и подписывала фальсифицированный протокол.

Андрей Шарендо в эту избирательную кампанию был превентивно задержан 28 июля и вышел на свободу 22 августа. Второй раз его задержали во время Марша Справедливости в Бресте 6 сентября, осудили на 15 суток, а 21 сентября повторно дали 15 суток. Все это время он удерживается в ИВС Бреста.

Давление на свою семью Полина Шарендо-Панасюк расценивает как месть со стороны диктатуры.

«Осенью 2019 я была кандидатом в так называемой парламентской кампании, мы первые выставили на улицы Бреста пикеты под бело-красно-белыми флагами и песней «Перемен!»

Я выступила с обращением к избирателям по белорусскому телевидению, в котором назвала Лукашенко диктатором и заявила о необходимости новых свободных выборов. Прислужников диктатора мое выступление очень напугало и они развернули травлю нашей семьи. Нам присуждались огромные штрафы, конфисковывалось и распродавалось имущество, но мы выстояли. И теперь эти негодяи, которые не в состоянии сломить взрослых, перешли на детей. Я давно работаю репетитором и плачу налоги. Подобными низменными методами, через воздействие на детей, нас не сломить!» — заявила Полина Шарендо-Панасюк в комментарии для сайта Сharter97.org.

Также активистка «Европейской Беларуси» просит правозащитников, журналистов и всех небезразличных людей завтра в 12 часов прийти поддержать ее по адресу Брест, улица Московская 273, кб. 54.

Справка: В 1998 Полина Шарендо-Панасюк окончила с красным дипломом Брестский государственный университет по специальности история и социально-политических дисциплины. В 2005-2007 годах проходила последипломное образование в Варшавском университете. Окончила с отличием Политологический курс и стипендию им. Л.Киркланда (Фулбрайта).

Лауреат Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича в номинации «За личное мужество».

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