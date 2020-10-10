В Беларуси начали выдавать биометрические паспорта и ID-карты 8 10.10.2020, 21:47

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Фото: МВД

Но пока их смогут получить не все.

В Беларуси уже выдали первые образцы биометрических документов, речь идет про ID-карту и биометрический паспорт. Об этом рассказал tut.by начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. По его словам, любой желающий сможет оформить биометрические документы, как планируется, с 2021 года.

— Опытная эксплуатация сейчас проходит во всех подразделениях, центр персонализации уже построен, выдал уже первые образцы биометрических документов, идет отладка соответствующего оборудования, — рассказал Алексей Бегун. — В эксперименте участвуют люди, которые приходят в подразделения (по гражданству и миграции по месту регистрации. — Прим. ред.). У них спрашивают согласие, их фотографируют и направляют соответствующие данные. У нас три точки опытной эксплуатации и они сейчас работают. Две в Минске и одна — в Минской области.

Алексей Бегун уточнил, что с января 2021 года, как и планировалось, любой гражданин сможет обратиться и получить биометрические документы — ID-карту и биометрический паспорт.

— Для этого нужно обращаться на первом этапе в территориальное подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации. Второе обращение за получением другой ID-карты или биометрического паспорта может происходить в любом подразделении по гражданству и миграции.

Ранее в МВД рассказывали, что будет предусмотрена возможность получить два биометрических паспорта. Если один останется в посольстве для оформления визы, по второму можно будет выехать за границу.

При этом бумажные паспорта не будут ограничены по сроку действия после ввода биометрических документов. Проще говоря, человек сам будет решать, получать новые документы или оставлять старые.

Ставки госпошлины за выпуск биометрических документов еще не утвердили. Планируется, что выдавать их будут быстрее, чем бумажные документы, но пока неизвестно, на сколько конкретно.

Из преимуществ биометрических документов по сравнению с бумажными Алексей Бегун отметил, что в первом случае будет электронная цифровая подпись на паспорте, надежная степень защиты от подделки.

Ранее в МВД поясняли, как будут работать биометрические паспорта и ID-карты. Внутренним документом будет ID-карта, документом для выезда за границу — биометрический паспорт. В ведомстве отмечали, что с биометрическими документами легче будет получить целый комплекс государственных услуг.

— В первую очередь, речь идет о дистанционном подтверждении личности владельца биометрической ID-карты, — объяснил ранее Алексей Бегун. — Человек с помощью электронной цифровой подписи сможет удостоверить личность в различных государственных органах и получить услугу дистанционно, не потратив время на непосредственное обращение.

Так, владелец ID-карты сможет получить в интернете различные справки и документы, которые будут иметь точно такое же юридическое значение, как и документы, полученные в госорганах при личном визите.

— Мы говорим о том, что биометрический паспорт будет еще более надежно защищен от подделки, он вызывает больше доверия при выдаче долгосрочных виз. Владелец биометрического документа может передвигаться через электронные ворота, которые установлены во многих аэропортах мира, это позволяет в облегченном режиме, без визуального и персонального контроля, проходить пограничный контроль.

По словам Бегуна, нынешние паспорта после введения биометрических документов не будут ограничивать в сроке действия. Человек сам будет решать, получать новые документы или оставлять старые.

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