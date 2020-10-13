Дмитрий Бондаренко: Мы видим последние трепыхания режима 6 13.10.2020, 16:38

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фото: andrei pokimeiko/dpa

Поход Лукашенко в тюрьму показал, что его власть висит на волоске.

Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя для Сharter97.org последние события в стране.

- Cегодня — 66-й день белорусской революции. Несмотря на то, что власти говорят о «сдувающемся протесте», люди массово выходят на улицы. Давайте зафиксируем, чего белорусы добились за это время?

- Удалось добиться очень многого. Фундаментально изменился образ Беларуси и белорусов в мире. Если раньше Беларусь считали диктатурой, в которой никогда не будет изменений, а нас — тихим и «памяркоўным» народом, которому нравится жить при диктатуре и делать чистые улицы, широкие дороги, то сейчас весь мир совершенно другими глазами смотрит на Беларусь.

Многие интеллектуалы Европы и мира заявляют, что белорусская революция — это невероятное явление, что белорусский протест очень европейский, цивилизованный, но одновременно очень решительный. Многие лидеры европейских стран открыли для себя то, что мы всегда знали: белорусы — очень мужественные люди. Все эти 66 дней протеста не происходят в условиях, когда власти просто смотрят на протестующих и ничего не делают. Мы имеем дело с огромными репрессиями, которым уже подверглись десятки тысяч человек, но тем не менее, подавить волю к свободе и переменам, не удается.

Радикально изменилась внутренняя ситуация. Фактически, граждане отказали прежней власти в послушании и значительное число белорусов сознательно отказываются ей подчиняться. Да, можно говорить, что забастовочное движение пошло на спад, но результаты «итальянских забастовок» также впечатляют — на предприятиях-флагманах на десятки процентов упало производство.

Прозвучала такая цифра, что только в Минске есть около 800 очагов революции — групп в микрорайонах, на предприятиях, театрах, заводах, университетах. Это, действительно, очаги революции, с ними никто ничего поделать не может. Мне кажется, что подобные точки сопротивления станут не просто центрами гражданского общества, но завтра произойдет перетекание этих людей в руководство страной — как на центральном уровне, так и на локальном.

Если подвести итог, то страна стала совершенно другой, стало понятно, что белорусы — это европейская нация. Креативность и энергия белорусской революции показывает, что отставание, которое произошло в стране из-за диктатуры Лукашенко, будет сокращаться очень быстро. Для этого хватает умных и энергичных людей.

- Одно из самых громких событий за последнее время — разговор Лукашенко в тюрьме КГБ с частью политзаключенных. Как вы оцениваете это событие?

- Оно однозначно показывает, что власть Лукашенко висит на волоске. Если бы было иначе, не пошел бы он на поклон, как говорит, к уголовникам. Это один момент, а второй — мы не видели там лидеров настоящей оппозиции, которую почему-то называли «старой», а были представители так называемой «новой оппозиции». Это люди, которые так или иначе были частью системы, обслуживали режим.

Лукашенко неоднократно награждал Виктора Бабарико, встречался с ним, юридическая фирма Власовой обслуживала многие проекты администрации и управления делами Лукашенко, проекты с арабскими шейхами, российскими олигархами, венесуэльскими генералами. Власть считает, что таких людей проще сломать. Соответственно, там были представители только «новой оппозиции», мы не видели Северинца, Статкевича, Афнагеля, мы не видели региональных лидеров, лидеров общественного мнения, таких как Кабанов, Петрухин, мы не видели блогеров, которые сидят в тюрьмах с мая — начала июня.

Власть попыталась сымитировать «диалог для Запада», но получилось как всегда. Через день главы МИД европейских стран заявили, что против Лукашенко будут введены персональные санкции, а также они подумают над тем, чтобы ввести санкции против бизнеса людей, приближенных к диктатору.

Вызывает огромное уважение позиция Сергея Тихановского. Я сидел и в тюрьме КГБ, и на «Володарке», и в колонии, представляю, насколько сложно было людям показать свою позицию. Однако позиция Сергея Тихановского была замечена — его не показывали в пропагандистских ресурсах, он честно сказал адвокату, что происходило на встрече и что он отказался «здоровкаться», пожимать руку Лукашенко. В телефонном разговоре с женой он четко заявил, что нужно быть жестче. Сергей Тихановский сидит в очень тяжелых условиях и, думаю, что давление на него после всего этого возросло многократно, но это человек невероятного мужества.

Также мне показалось, что не удалось сломать и Бабарико. Банкир умеет просчитывать ситуацию и понимает, что эта встреча стала возможной только по приказу Путина. Уже была информация, что на встрече в Сочи обсуждалась судьба Бабарико.

Встреча в СИЗО КГБ — свидетельство приближения нашей общей победы.

- На международной арене Лукашенко превратился в «хромую утку»: страны Запада его не признают, а Россия понимает, что он политический труп. Возможен ли консенсус основных геополитических игроков в отношении Беларуси?

- Консенсус близок. На прошлой неделе осталось незамеченным заявление руководства «Газпрома» к своим партнерам на Западе, что из-за Беларуси (читайте — Лукашенко) они не могут гарантировать стабильный транзит газа своим западноевропейским партнерам. Это важнейшее заявление.

К тому же мы знаем, что Лукашенко развязал войну против автотранзита через белорусскую территорию, мы знаем, что проверяли практически каждую фуру. Из-за этого польские и литовские перевозчики отправили часть грузов в Россию через Латвию, и, возможно, Эстонию. Как всегда Лукашенко выстрелил себе в ногу.

Нужно понимать, что геополитическая функция Беларуси во многом заключается в гарантировании транзита, причем это транзит не только между ЕС и Россией, но и транзит между Евросоюзом и Китаем. Нужно отметить, что формально руководитель Китая поздравил Лукашенко, но каких-то заявлений о новых кредитах, поддержке, просто нет. Именно по этой причине Лукашенко как школьник записывал все умные мысли Путина во время последней встречи.

Для Китая транзитный коридор, проходящий через геополитические «смоленские ворота», междуречье Западной Двины и Днепра, не менее важен, чем для Европы и для России.

К тому же, через день после похода Лукашенко в тюрьму КГБ Запад заявил, что против белорусского диктатора будут введены санкции и он становится абсолютно нерукопожатным. Таким образом Евросоюз передал послание России о том, что по транзиту с Лукашенко никаких дел иметь не будет. Добавим к этому хамские заявления Дроздов в отношении руководства Украины.

Лукашенко поссорился со всеми. И что, Путину нужно защищать его в этой ситуации?! Я думаю, что, действительно, белорусскому диктатору было дано какое-то время для наведения порядка, отсюда эти последние судороги. Усилением репрессий он пытается показать, что контролирует ситуацию, но на самом деле — это последние трепыхания. Если Запад говорит, что не будет иметь с ним дело, то России придется считаться с этим мнением.

- Кто может стать приемлемой для России и Запада фигурой?

- Я уже говорил, что таким человеком может быть Виктор Бабарико. Сегодня Бабарико более сильная фигура, чем Лукашенко, поэтому диктатор пытается «примазаться» к его славе, выдумать комбинацию, сделать его, например, премьером. Возможно, по аналогии с Кыргызстаном, где освобожденного из тюрьмы экс-депутата сделали премьер-министром. Абсолютно правильно вы говорите о том, что геополитическую игру Лукашенко проиграл, с ним не будут иметь дело, его дни сочтены.

Если Запад раньше говорил, что «5 ноября полностью истекают полномочия Лукашенко», то сегодня мы слышим и от руководства Германии, и от руководства других западных стран, что Лукашенко утратил все признаки легитимности. Это свидетельствует о том, что терпение западноевропейских политиков в отношении этой фигуры лопнуло.

- Что белорусы могут сделать для того, чтобы количественные показатели протеста переросли в качественные?

- Необходимо переходить к более решительным действиям. Хотя бы для того, чтобы прекратить насилие в стране. Здесь я отмечу, что позиция Тихановской и ее советников в этом вопросе очень слабая: у Светланы нет политического опыта, а советники, которые вокруг нее собрались, никогда решительностью не отличались.

Мы помним заявления Тихановской о том, что «нужно прекратить сбор подписей», «не нужно поднимать флаг, чтобы расстраивать власти», «я не буду призывать к протестам», «я не буду призывать к забастовкам», «не буду призывать к экономическим санкциям» — это постоянное запаздывание. Нужны решительные действия, которые применялись в других странах, другими демократическими движениями, которые боролись против диктаторских режимов.

- Какие методы вы бы посоветовали?

- «Оккупационная забастовка» — если власти будут свирепствовать на улицах, значит рабочие предприятий могут взять власть в свои руки, обеспечить охрану, безопасность, не пускать представителей силовых структур на территорию своего предприятия. Для этого там могут быть созданы дружины, которые будут ходить с арматурой в руках и не пустят никаких силовиков на предприятие. Так начиналась «Солидарность» в Польше, подобные методы применялись неоднократно. Оккупационные забастовки могут проводить также студенты.

Еще один момент — блокировка трасс. Не дорог в городе, которая не всегда может быть оправдана, а именно трасс. Блокировка с помощью сельскохозяйственной техники, реальных баррикад, чтобы прекратить насилие и освободить политических заключенных. Может иметь место блокировка железных дорог. Конечно, это крайние меры, но если власти не прекратят насилие, нужно рассматривать и такие методы. Кроме того, надо готовится к всеобщей забастовке и остановке всех предприятий.

Своими выступлениями против женщин, пенсионеров, самых святых вещей, которые и означают цивилизованность государства, власти показывают, что они близки к фашистам, им плевать на все святое. Значит, против них будут применятся методы, которые я уже назвал, но и это далеко не все.

В этом плане люди, которые находятся в Беларуси, зачастую недовольны людьми-символами, которые находятся за рубежом и не понимают рисков протестующих. Ответ Тихановской на призыв мужа «действовать жестче» в стиле «ой, я боялась, что вам будет хуже», именно эта инфантильность, непонимание ситуации, непонимание, что ведет к настоящим страданиям, затянула наши протесты.

Протесты должны оставаться мирными, но быть решительными. Надо использовать самые передовые технологии борьбы с диктатурами и отстаивания прав трудящихся в самых различных странах.

Задача лидеров, символов, диаспоры за рубежом, должна сводиться к одному — доведение до лидеров стран демократического мира требования о необходимости введения экономических санкций против фашистского режима Лукашенко. Только санкции, забастовки, перекрытия транзитных дорог, протесты, саботаж, смогут остановить безумное насилие в стране. Нужно оперативно принимать меры, которые соответствуют сложности ситуации. Однако еще раз отмечу, что протест должен оставаться мирным.

- Только что появилась информация о том, что Светлана Тихановская заявила об ультиматуме режиму Лукашенко.

- Из текста видно, что это уже очень серьезное заявление. Это именно то, чего очень давно ждали все белорусы. Я полностью поддерживаю Народный Ультиматум.

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