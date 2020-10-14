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Медики выяснили, когда к перенесшим COVID-19 возвращается обоняние

  • 14.10.2020, 7:41
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Медики выяснили, когда к перенесшим COVID-19 возвращается обоняние

Потеря обоняние - один из важнейших симптомов коронавируса.

Потеря вкуса и обоняния является основным симптомом коронавируса. Так, некоторые больные говорят о том, что сначала вся еда становится горькой, а затем пропадают вкус и запах. Это безболезненный, но довольно неприятный симптом. Как правило, пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, могут и не ощущать других изменений. Но если человек перестал чувствовать запахи, то эти симптомы игнорировать нельзя, пишет cursorinfo.co.il.

В связи с этим возникает вопрос: когда обоняние и вкус возвратятся после выздоровления? Обоняние и ощущение вкуса пропадают, когда вирус поражает нерв в слизистой оболочке носа. Обонятельный нерв — обонятельный эпителий площадью около пяти квадратных сантиметров. Он собирает информацию о запахе, передает ее в мозг, где она обрабатывается.

Обычно инфицированные теряют обоняние на короткий отрезок времени – до недели, но не исключено, что этот симптом пациент будет ощущать на протяжении нескольких месяцев.

Как отмечает профессор Юрий Кротов, у пациентов с легкой формой коронавируса зачастую потерей обоняния все и ограничивается. Обычно ощущение вкуса и обоняние восстанавливается полностью, но исключать ничего не приходится.

Как показывает практика, потеря обоняния наблюдается у 20% пациентов, а к 60% из них обоняние возвращается через три недели.

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