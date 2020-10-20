Белорусы будут пикетировать МОК в Швейцарии 2 20.10.2020, 11:57

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Диаспора требует от швейцарских спортсменов и клубов отказаться от участия в любых спортивных мероприятий в Беларуси.

Белорусская диаспора в Швейцарии в пятницу (23 октября) проведет марш протеста «Спортивные трибуны с Беларусью» в Лозанне, где располагается штаб-квартира МОК и другие спортивные международные федерации, пишет «Трибуна» со ссылкой на insidethegames.

Марш планируется начать в 16.00 по местному времени (17.00 по минскому) в Олимпийском музее и далее направиться к штаб-квартире Международного олимпийского комитета.

Организаторы призвали спортивные организации Швейцарии поддержать демонстрацию, «направив заявление в МОК» с использованием хештега #StandWithBelarus.

Участники акции будут требовать у МОК, чтобы он приостановил участие представителей НОК Беларуси и Министерства спорта Беларуси в любых официальных мероприятиях, проводимых в Швейцарии или организованных швейцарскими организациями и спортсменами, включая любые онлайн-мероприятия.

«Мы призываем Федеральное управление спорта и местные спортивные организации и институты Швейцарии, спортивные клубы, команды, фан-клубы, ассоциации и отдельных спортсменов осудить насилие и репрессии против мирных участников белорусских протестов и любое политически мотивированное давление на спортсменов.

Мы хотели бы обратить внимание общественности на преступления против человечности, продолжающиеся грубые нарушения прав человека и репрессии, совершаемые Александром Лукашенко и его режимом в Беларуси, и, в частности, на преступления, насилие и репрессии, направленные против белорусских спортсменов, членов спортивных команд и представителей. спортивной индустрии Беларуси.

Требуем у швейцарских спортсменов и клубов отказаться от участия в любых спортивных мероприятий в Беларуси», — говорится в сообщении.

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