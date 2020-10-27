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Выходите на забастовки!

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  • 27.10.2020, 19:30
  • 4,009
Выходите на забастовки!

Заводчане, рабочие, Лукашенко уже лишает возможностей наших детей.

«Сегодня Лукашенко отдал приказ об отчислении студентов участвовавших в мирных акциях, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

- Видите как власть боится нашей смелой молодежи? Это агония.

Ни один ректорат теперь нельзя назвать по-настоящему доверенным для студентов. Они обслуживают Лукашенко, а не учат наших детей.

Заводчане, рабочие, Лукашенко уже лишает возможностей наших детей.

Выходите на забастовки. Ваши дети, отчисленные из университетов, если вы смолчите и это вам никогда не простят,что вы так спокойно приняли,что их Лукашенко лишает будущего».

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