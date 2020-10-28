Лукашенко про расстрел Марша на Орловской: Это был мой приказ 22 28.10.2020, 19:38

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фото: euroradio.fm

Признания диктатора для Гааги.

Александр Лукашенко прокомментировал действия карателей при разгоне протестов в Минске в воскресенье, 25 октября, передает «Наша Нiва».

«Не мы были инициаторами. Вы видели, что было в прошлое воскресенье. Картинки нет, ходили, ходили по Минску. Цель была захватить центр, в центр не пустили. Сумерки — пошли на отделы милиции. Пошли, что самое страшное, в спальные районы. Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышли с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая, сотни человек, ринулись в эти районы?

Что надо было делать милиции? Это был мой приказ для того, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись в эти квартиры. Пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов. Это ненормально, это нетерпимо, Валерий Палыч. Поэтому начинаем работать», — потребовал Лукашенко, обращаясь к главе Совбеза Вакульчику.

25 октября до 200 тысяч человек вышли на улицы Минска. Марш прошел спокойно, без инцидентов. Только в самом конце, когда в одной из колонн оставалось несколько тысяч человек, ее обстреляли светошумовыми гранатами и разогнали. Люди в районе Орловской прятали демонстрантов в квартирах. Случай, когда фашисты Караева ворвались в одну из квартир и били мужчин дубинками, попал на видео и вызвал большой резонанс.

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