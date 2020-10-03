Германия празднует 30-летие объединения страны 1 3.10.2020, 17:00

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Историческое воссоединение ГДР и ФРГ в 10 архивных фото.

В субботу, 3 октября, Германия отмечает один из своих главных государственных праздников — день объединения страны. Ровно 30 лет назад ФРГ и ГДР вновь стали единым государством, пишет nv.ua.

В этот день с 00:00 ГДР перестала существовать: ее госинституты упразднили, армию распустили, флот ликвидировали.

Юридически новое государство не создавалось — на территорию ГДР и Западного Берлина было распространено действие конституции ФРГ, принятой в 1949 году. На вновь примкнувших к демократической федерации территориях были воссозданы пять отдельных земель, а объединенный Берлин провозгласили самостоятельной землей. При этом ФРГ осталась членом ЕЭС и НАТО.

Объединение Германии произошло почти год спустя после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Тогда уже через две недели после открытия границ между ГДР и ФРГ канцлер Западной Германии канцлер ФРГ Гельмут Коль объявил программу из 10 пунктов, которая должна была расширить сотрудничество двух частей страны с целью их дальнейшего воссоединения.

В марте 1990 года в ГДР прошли парламентские выборы, на которых с большим отрывом победили восточногерманские христианские демократы. Их лидер Лотар де Мезьер возглавил правительство ГДР.

В мая 1990-го главы двух правительств, Коль и де Мезьер, подписали в Бонне договор о создании единого экономического пространства. С июля в ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ, а старую валюту упразднили.

31 августа года был заключен Договор об объединении ФРГ и ГДР. Формально для объединения двух государств использовали возможность, предусмотренную Конституцией ФРГ: включение новой территории в состав ФРГ с распространение на нее действия конституции.

В сентябре в Москве главы внешнеполитических ведомств ФРГ, ГДР, СССР, США, Франции и Великобритании подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, закрепивший курс на объединение страны. Наконец, 3 октября 1990 состоялось объединение Германии. Этот день провозглашен Днем германского единства, отмечается ежегодно как национальный праздник — в этот день в стране выходной.

Сегодня, 3 октября 2020 года в Германии запланированы ряд торжеств в связи с 30-летием объединения страны — хотя из-за пандемии они пройдут в ограниченном формате.

Главные мероприятия с участием руководства страны и канцлера Ангелы Меркель проходят в Потсдаме. В католической церкви святых Петра и Павла провели экуменическое богослужение по случаю праздника. Согласно программе мероприятия и требованиями соблюдать минимальной дистанции, в этом богослужении смогли принять участие только 130 гостей.

На второе официальное мероприятие пригласили 230 гостей. Именно во время этой части торжеств с речью выступил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Участие приняли также канцлер Германии Ангелы Меркель, председатель Бундестага Вольфганга Шойбле и другие чиновники, в частности, председатели земельных парламентов и правительств.

А вместо массовых мероприятий в центре Потсдама в течение четырех недель продолжалась выставка Unity Expo, финальная часть которой состоится в эти выходные.

Тем временем в немецкой прессе активно обсуждают сохраняющийся уже три десятилетия тренд отставания восточнонемецкой экономики от западной.

Согласно Годовому отчету о состоянии немецкого единства — 2020, которое правительство ФРГ представило в сентябре, средние экономические показатели восточных федеральных земель вместе с Берлином пока достигли только 79% от среднего показателя по стране. С 1990 года восточные федеральные земли в четыре раза увеличили свою экономическую мощь и теперь их можно сравнить с некоторыми французскими регионами. Однако ни одна восточногерманская земля пока еще не дотягивает по уровню развития даже до самых слаборазвитых западногерманских земель.

10 архивных фото к 30-летию объединения Германии:

1. Официальные торжества 3 октября 1990 года включали в себя экуменическое богослужение для участников церемонии воссоединения.

2. Флаги всех федеральных земель Германии вокруг черно-красно-золотого флага ФРГ перед зданием Рейхстага в Берлине, в день официальных торжеств 3 октября 1990 года.

3. Церемония перед зданием Рейхстага в Берлине, 3 октября 1990 года.

4. Национальный флаг поднят на здании Рейхстага в Берлине во время празднования объединения страны, 1990-й год.

5. Ведущие политики ФРГ (в центре — Гельмут Коль) и последнего правительства ГДР принимают участие в торжествах в Берлине, 3 октября 1990.

6. Около миллиона человек 3 октября 1990-го отпраздновали воссоединение страны перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

7. Тысячи людей на улицах Берлина, 3 октября 1990.

8. Постоянное представительство ФРГ в Восточном Берлине прекращает свою работу: его директор Франц Бертеле откручивает вывеску со здания офиса.

9. Пошив флагов для новых федеральных земель в швейной мастерской Spectrum в Лейпциге, 1990-й год

10. Сотни тысяч людей празднуют воссоединение Германии в Берлине. На фото кульминация торжеств — салют над Рейхстагом.

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