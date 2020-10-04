закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 13:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики: На Марше освобождения будет прекрасная погода

  • 4.10.2020, 11:31
  • 1,520
Синоптики: На Марше освобождения будет прекрасная погода

В Беларуси — бабье лето.

В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт, сообщают naviny.by.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель +20..+22°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);

Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип