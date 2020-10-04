Синоптики: На Марше освобождения будет прекрасная погода
- 4.10.2020, 11:31
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В Беларуси — бабье лето.
В воскресенье, 4 октября, на территорию Беларуси начнут поступать теплые и неустойчивые воздушные массы с южных широт, сообщают naviny.by.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый.
Погода в регионах:
Брест +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
Витебск +17..+19°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
Гомель +20..+22°C (без осадков, ветер порывами до 14 м/с);
Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 15-18 м/с);
Могилев +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с).