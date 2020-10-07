«Газпром»: Политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу 14 7.10.2020, 9:03

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Фото: ТАСС

Корпорация обратилась к инвесторам.

Неопределенность развития политической ситуации в Беларуси создает риски для транзита российского газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа». Об этом говорится в материалах «Газпрома» для инвесторов в еврооблигации, сообщает tut.by.

— Текущая политическая нестабильность в Беларуси и неопределенность относительно будущего развития ситуации увеличивают риски для деятельности нашей дочерней компании «Газпром трансгаз Беларусь», в частности, риски сбоев транзита газа по белорусскому участку газопровода «Ямал — Европа», — сказано в документах.

В настоящее время «Газпром» испытывает ряд сложностей в работе в Беларуси. Минск задолжал российской газовой монополии не менее 330 млн долларов за поставленные углеводороды. Власти Беларуси обещают урегулировать вопрос за счет кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на 500 миллионов долларов. Кроме того, группа «Газпром» потеряла управление в Белгазпромбанке после введения временной администрации Нацбанка Беларуси.

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