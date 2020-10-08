Археологи нашли доказательства исторической точности Библии 4 8.10.2020, 10:07

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К интересным выводам пришли исследователи из США.

Археологам из США в рамках проводимой работы удалось найти доказательства исторической точности Библии. Уже долгое время ученые спорят относительно правдивости некоторых данных, указанных в книге, пишет lenta.ua.

Профессор Том Мейер обратил внимание, что касающиеся иудейского царя Езекии сюжеты, приведенные в Библии, достаточно точны. Это актуально в том числе для планов правителя по укреплению собственной власти в Иерусалиме.

Проводя раскопки в Офеле, ученые наткнулись на печать, связанную с монархом. Артефакт имеет круглую форму и был создан в VIII столетии до н.э. На поверхности находки оказалось набито имя персонажа из Библии. Обычно подобные печати встречались только на черном рынке, но подлинность артефакта не вызывает сомнений.

Использовать изделие могли для государственных дел, указов и т.д. Носили их чаще всего на шее или крепили к браслету на запястье. На печати присутствует не только имя Езекии, но также королевский орнамент.

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