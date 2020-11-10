Жители минского двора отобрали «Погоню» у воришки из МЧС 2 10.11.2020, 21:54

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Местные жители проучили вора на улице Роменской.

Жители минского двора обступили вора из МЧС, который снял флаг с «Погоней», и отобрали его назад.

«На Роменскую улицу в Минске сегодня приехали снимать Погоню. Двор очень дружный и свободный, снимали бездельников со всех ракурсов. Были не только пожарники, но и тихари, и ГАИ. После того, как сняли Погоню, жители вырвали ее из рук пожарника, а тот и не сопротивлялся», — написал читатель «Нашай Нiвы».

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