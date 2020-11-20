Стали известны имена и должности 28 пособников Лукашенко, попавших под санкции стран Балтии 15 20.11.2020, 17:49

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Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о совместном с Латвией и Эстонией введении санкций против 28 пособников Лукашенко. Стали известны их имена и должности.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;

Игорь Луцкий, министр информации;

Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма;

Роман Кот, заместитель начальника администрации Октябрьского района города Гродно;

Дмитрий Стрибулевич, ст. УИМ майор милиции;

Вячеслав Сулковский, УВД Брестской обл. майор милиции;

Евгений Вайцехович, генеральный директор, открытое акционерное общество «Минский завод гражданской авиации № 407»;

Дмитрий Шинкаревич, УВД Брестской области, майор милиции;

Стаховец Юрий Николаевич, УВД Брестской области, майор милиции;

Дмитрий Юнкевич, майор милиции;

Максим Кишкович, прапорщик милиции, милиционер-водитель ОМОН;

Сергей Хорт, ГУБОПик, подполковник милиции;

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками;

Мария Мазуркевич, прапорщик милиции, милиционер оперативной роты ОМОН УВД г. Гродно;

Людмила Дей, УДИН МВД по Гомельской области, подполковник внутренней службы;

Вадим Денисенко, генерал-майор, командующий Силами специальных операций

Вооруженных Сил;

Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности;

Григорий Азарёнок, журналист СТВ;

Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»;

Василий Дементей, бывший зампред КГБ;

Елена Некрасова, судья Заводского района;

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов;

Елена Манкевич, заместитель Председателя Федерации профсоюзов;

Николай Матюкевич, член Совета ФПБ и его Президиума;

Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов;

Владимир Перцов, директор Представительства МТРК «Мир»;

Михаил Петрович, заместитель министра спорта и туризма;

Елена Некрасова, судья Заводского района.

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