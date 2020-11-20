Стали известны имена и должности 28 пособников Лукашенко, попавших под санкции стран Балтии

Стали известны имена и должности 28 пособников Лукашенко, попавших под санкции стран Балтии15
- 20.11.2020, 17:49
- 16,152
Им запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил о совместном с Латвией и Эстонией введении санкций против 28 пособников Лукашенко. Стали известны их имена и должности.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма;
Игорь Луцкий, министр информации;
Михаил Портной, заместитель министра спорта и туризма;
Роман Кот, заместитель начальника администрации Октябрьского района города Гродно;
Дмитрий Стрибулевич, ст. УИМ майор милиции;
Вячеслав Сулковский, УВД Брестской обл. майор милиции;
Евгений Вайцехович, генеральный директор, открытое акционерное общество «Минский завод гражданской авиации № 407»;
Дмитрий Шинкаревич, УВД Брестской области, майор милиции;
Стаховец Юрий Николаевич, УВД Брестской области, майор милиции;
Дмитрий Юнкевич, майор милиции;
Максим Кишкович, прапорщик милиции, милиционер-водитель ОМОН;
Сергей Хорт, ГУБОПик, подполковник милиции;
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками;
Мария Мазуркевич, прапорщик милиции, милиционер оперативной роты ОМОН УВД г. Гродно;
Людмила Дей, УДИН МВД по Гомельской области, подполковник внутренней службы;
Вадим Денисенко, генерал-майор, командующий Силами специальных операций
Вооруженных Сил;
Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности;
Григорий Азарёнок, журналист СТВ;
Дмитрий Жук, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня»;
Василий Дементей, бывший зампред КГБ;
Елена Некрасова, судья Заводского района;
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов;
Елена Манкевич, заместитель Председателя Федерации профсоюзов;
Николай Матюкевич, член Совета ФПБ и его Президиума;
Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов;
Владимир Перцов, директор Представительства МТРК «Мир»;
Михаил Петрович, заместитель министра спорта и туризма;
Елена Некрасова, судья Заводского района.