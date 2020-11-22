Китай предложил побеждать COVID-19 «кодом здоровья»6
- 22.11.2020, 9:31
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Си Цзиньпин представил китайский метод борьбы с коронавирусом на саммите G20.
Глава Китая Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания "кодов здоровья" на основе результатов тестов на коронавирус (COVID-19).
Об этом председатель КНР заявил во время онлайн-саммита "Большой двадцатки", передает агентство "Синьхуа".
Отмечается, что код здоровья будет основан на "на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса маркировки в виде международно признаваемых QR-кодов". Лидер Китая отметил, что хотел бы, чтобы к данному процессу присоединились не только участники G20, но и другие страны мира.
Поясним, что в Китае с весны 2020 года уже работает система "кодов здоровья". Так каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов на коронавирус, нахождения в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой, общения с заболевшими COVID-19 и другими данными. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был "зеленым".
Добавим, что сперва такую систему применили в отдельных регионах Китая, а с мая была унифицирована и распространена на всю страну.