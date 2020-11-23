«В годы войны моя бабушка плюнула в лицо карателю» 1 23.11.2020, 13:00

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Честный рассказ одной из активных участниц пинского протеста.

На слуху у пинчан сегодня имя Вероники Ивановой, юриста по образованию, которую регулярно задерживают во время прогулок по пинской пешеходке, помещают до суда в изолятор временного содержания, затем судят и признают виновной по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», назначают наказание в виде штрафа. Арестовать не могут – у Вероники на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Штрафов тем временем накопилось на 120 базовых величин. А вместе с претензиями государства к её старшему сыну, он у неё студент-платник, – 215 базовых величин. Претензии те же – участие в «несанкционированных массовых мероприятиях».

Вероника упрямо стоит на своём. По-прежнему гуляет воскресными днями по историческому центру.

Откуда у женщины такая твёрдость характера? О своём участии в протестном движении Вероника Иванова рассказала Медиа-Полесью.

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