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Жители Лиды вышли на вечернюю акцию солидарности

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  • 23.11.2020, 23:01
  • 1,282
Жители Лиды вышли на вечернюю акцию солидарности

Люди вышли с плакатами и национальной символикой.

Лида сегодня вышла на вечерний пикет к дорогам с плакатами и национальной символикой.

«Лида - это наш город, город достойных людей. Передаем привет Ивью, Новогрудку, Березовке, Волковыску. Братья, мы с вами! Мы верим в то, что Пераможам! Жыве Беларусь!» - написали участники акции телеграм-каналу «Хартия-97».

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