Жители Лиды вышли на вечернюю акцию солидарности

Лида сегодня вышла на вечерний пикет к дорогам с плакатами и национальной символикой.
«Лида - это наш город, город достойных людей. Передаем привет Ивью, Новогрудку, Березовке, Волковыску. Братья, мы с вами! Мы верим в то, что Пераможам! Жыве Беларусь!» - написали участники акции телеграм-каналу «Хартия-97».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой
смартфон
или
компьютер,
подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал
«Хартия-97».
Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:
Название банка: Bank Millennium S.A. Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123 SWIFT: BIGBPLPW Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97” Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com