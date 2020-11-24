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Китай срывает газовый контракт с Россией

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  • 24.11.2020, 13:56
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Китай срывает газовый контракт с Россией

Поставки по трубопроводу «Сила Сибири» значительно отстают от минимального плана.

План по развороту российского газового экспорта на восток, запущенный Кремлем после аннексии Крыма и развала отношений с Западом, оказался на грани провала в первый же год реализации, пишет finanz.ru.

Китай срывает договоренности с «Газпромом» по закупке газа через трубопровод «Сила Сибири», который обошелся в 15 млрд долларов и был запущен в декабре прошлого года.

За январь-октябрь по трубе в КНР было прокачано 3,06 млрд кубометров газа, подсчитал «Интерфакс» на основе данных «Газпрома» и китайской таможенной статистики.

Объем поставок по-прежнему значительно отстает не только от оговоренного контрактом (5 млрд кубов за 2020 год), но даже от минимального возможного - закрепленного принципом «бери или плати» (4,25 млрд кубометров).

Несмотря на резкое снижение цены газа - с 188 до 144 долларов за тысячу кубометров, в третьем квартале Китай закупал в среднем 12 млн кубов в сутки, что на 1,7 млн меньше среднедневного объема по контракту (13,7 млн кубов).

В четвертом квартале поставки начали резко увеличиваться: 19 октября «Газпром» сообщил о суточной прокачке на 20% больше контрактного объема, а 20 ноября объявил о выходе на рекорд - отбор газа на 25% превысил обязательства по договору.

Тем не менее, этой скорости все равно не достаточно, чтобы компенсировать провал первой половины года.

Чтобы исполнить контракт Китай должен закупить за два месяца почти 2 млрд кубометров, качая примерно 32-33 млн кубометров в сутки. Иными словами, «до конца года Газпром должен в разы нарастить поставки, что маловероятно», констатируют аналитики Промсвязьбанка.

Чтобы выйти на исполнение условия «бери или плати», Китаю нужно купить 1,19 млрд кубов, качая 19-20 млн кубометров в сутки - то есть в 1,5 раза больше, чем в октябре (14 млн кубометров, по подсчетам «Интерфакса»). Это означает, что минимальный уровень по контракту тоже вряд ли будет выполнен, отмечает ПСБ.

Китайские импортеры по-прежнему предпочитают СПГ, несмотря на то, что он дороже. Импорт сжиженного газа, по данным таможни КНР на сентябрь, подскочил на 25% год к году и составил 5,02 млн тонн при средней цене 214 долларов за тысячу кубометров.

Тем не менее, «Газпром» не оставляет попыток расширить присутствие на китайском газовом рынке, который, по прогнозу МЭА, к середине 21-го века станет крупнее европейского.

В ноябре глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров китайской CNPC Дай Хоулян провели встречу, на которой рассматривался также вопрос дополнительного увеличения объемов поставок газа по «Силе Сибири» на 6 млрд кубометров.

Нарастить закупки газа китайцам предлагают после того, как газопровод выйдет на плановую мощность - 38 млрд кубометров.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались другие проекты трубопроводных поставок газа из России в КНР: по газопроводу «Сила Сибири 2» через территорию Монголии, по западному маршруту и с Дальнего Востока.

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