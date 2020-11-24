Лукашисты осквернили иконы в Куропатах 23 24.11.2020, 14:03

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На ликах святых сделали надпись красной краской.

На камне в память жертв сталинизма в Куропатах неизвестные лукашисты написали красной краской «Вернем практику НКВД».

Камень стоит среди крестов в Куропатском мемориале, на нем изображены иконы святых.

Фото и видео святотатства лукашистов в «Фейсбуке» разместил Кирилл Блажеевич-Лойко.

Напомним, что глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто.

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