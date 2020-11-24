закрыть
24 ноября 2020, вторник, 16:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты осквернили иконы в Куропатах

23
  • 24.11.2020, 14:03
  • 8,904
Лукашисты осквернили иконы в Куропатах

На ликах святых сделали надпись красной краской.

На камне в память жертв сталинизма в Куропатах неизвестные лукашисты написали красной краской «Вернем практику НКВД».

Камень стоит среди крестов в Куропатском мемориале, на нем изображены иконы святых.

Фото и видео святотатства лукашистов в «Фейсбуке» разместил Кирилл Блажеевич-Лойко.

Напомним, что глава Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин проклял Александра Лукашенко и отлучил его от церкви во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип