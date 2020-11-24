закрыть
24 ноября 2020, вторник, 23:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Fitch: Белорусские банки теряют качество активов и ликвидность

  • 24.11.2020, 22:43
  • 1,194
Fitch: Белорусские банки теряют качество активов и ликвидность

Внешняя ликвидность является невысокой и едва достаточной для выплат по обязательствам.

В обзоре банковского сектора Беларуси Fitch Ratings отмечает, что деятельность кредитных учреждений испытывает растущее давление из-за ослабления качества активов, обусловленного последствиями пандемии, и ввиду стресса ликвидности, вызванного волатильностью депозитов в период политической нестабильности, последовавшей за президентскими выборами в августе, передает officelife.media.

В III квартале 2020 года белорусский банковский сектор потерял приблизительно 6% клиентских депозитов (без учета влияния обменного курса). В розничном сегменте снижение составило 15% и коснулось главным образом депозитов в иностранной валюте. Однако в целом ситуация была частично сглажена притоком корпоративных депозитов на 5%.

Нацбанк ограничил финансирование банков по причинам общей монетарной политики, и кредитным организациям пришлось повысить процентные ставки по рублевым депозитам для удержания клиентов. В октябре эти ставки в среднем были приблизительно на 500 б. п. выше, чем на конец первого полугодия 2020 года. Долларизация депозитов увеличилась до 66% на конец III квартала по сравнению с 60% на конец 2019 года.

«Банки снижали давление на ликвидность за счет сокращения объемов кредитования, в то время как отток депозитов с сентября замедлился и обменный курс также стабилизировался. Банки сохранили доступ к внешнему фондированию (18% от обязательств) в III квартале, но риски рефинансирования выше, поскольку новые заимствования имеют короткие сроки», — говорится в обзоре.

Внешняя ликвидность является невысокой и едва достаточной для выплат по обязательствам с короткими сроками до погашения. Валютная ликвидность в стране в основном вложена в долгосрочный государственный долг.

Fitch ожидает, что власти могут высвободить часть этой ликвидности, инвестированной в госдолг, для государственных банков в случае необходимости.

Рейтинговое агентство отмечает, что на конец III квартала показатель достаточности общего капитала белорусских банков составлял 16,4%, а неработающие кредиты находятся на уровне 6% всех кредитов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Итоги Марша 22 ноября
Итоги Марша 22 ноября Андрей Жвалевский
Пора менять старую резину
Пора менять старую резину Дмитрий Муратов
Последний шанс для чиновников
Последний шанс для чиновников Наталья Радина
«Жыве Беларусь!»
«Жыве Беларусь!» Ирина Халип