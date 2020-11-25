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Украина вводит спецпошлины на стальные изделия из Беларуси

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  • 25.11.2020, 11:55
Украина вводит спецпошлины на стальные изделия из Беларуси

Решение вступает в силу 2 декабря.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости, сообщает interfax.com.ua

«Специальная пошлина применяется (...) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», - отмечается в сообщении Комиссии в среду в газете «Урядовый курьер».

Согласно ему, решение МКМТ о введении пошлины вступает в силу через 7 дней с момента этой публикации.

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