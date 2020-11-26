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Второкурсники МГЛУ массово подают заявления о переводе на дистанционное обучение

  • 26.11.2020, 21:10
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Второкурсники МГЛУ массово подают заявления о переводе на дистанционное обучение

Учащиеся не хотят подвергать риску свое здоровье и опасаются количества заболевших в вузе.

Сегодня студенты второго курса МГЛУ отнесли в ректорат заявления с просьбой перевести их на дистанционное обучение. Как рассказал Onliner один из них, учащиеся не хотят подвергать риску свое здоровье и опасаются количества заболевших в университете.

Андрей учится на втором курсе переводческого факультета, который уже частично перевели на дистанционное обучение: два дня в неделю студенты занимаются дома. Впрочем, студентов это не устраивает.

— Мы возмущаемся тем, что нас не переводят на такой формат целиком. Потому решили задать этот вопрос декану. На это нам ответили, что мы изучаем второй язык и потому должны больше заниматься аудиторно. Но дело не в том, что нам лень сидеть в кабинетах: пугает количество заболевших. Одни группы и так на карантине, в других болеют люди и не могут дождаться теста на коронавирус. К тому же аудитории бывают очень маленькими. Представьте, что в таком помещении будет сидеть 16 человек: мы все дышим одним воздухом. Многие из нас ездят домой к родителям, страшно и за их здоровье. Поэтому мы все решили, что более надежным вариантом будет обучение дома или в общежитиях, — рассказывает парень.

Андрей рассказывает, что именно по этой причине студенты двух потоков, примерно 30—40 человек, подписали заявления на перевод на дистанционное обучение и пошли в ректорат.

— Секретарь сказала нам, что эти бумаги нужно относить в канцелярию. В этот же момент из кабинета вышел новый ректор по безопасности, вместе с ним к нам поднялась и милиция. Очевидно, подумали, что это политическая акция. Мы рассказали, что коллективно принесли наши заявления и просим перевести нас на дистанционку. Нам пообещали, что все передадут ректору, а она в ближайшее время должна связаться со старостами наших групп и рассказать о решении.

Через некоторое время после нашего разговора Андрей добавил, что от университета пришла форма с опросом, в котором студентам предлагают проголосовать за или против перевода обучения в онлайн-формат.

фото: onliner.by

Мы позвонили в ректорат МГЛУ, чтобы узнать подробности. В приемной нам подтвердили, что студенты отнесли заявления в канцелярию, но пока на рассмотрение ректора они не поступали.

— Студенты подали заявления в канцелярию, которая вечером принесет почту ректору, затем она будет рассматривать эти заявления. Никаких комментариев пока быть не может, потому что бумаги только-только поступили, — прокомментировали журналисту.

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