Белорусские банки готовятся к отключению от SWIFT? 26 28.11.2020, 15:15

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Отключение режима от международной системы может наступить в результате санкций.

Некоторые белорусские банки на этой неделе получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе «Сервис-бюро СПФС» — это российская система передачи финансовых сообщений, аналог международной системы SWIFT. Об этом «Нашей Ниве» сообщили источники в банковской сфере.

Через SWIFT по умолчанию работают почти все банки мира, с его помощью происходят транзакции между банками в ведущих валютах.

Отключение SWIFT — это одна из вероятных, о которых говорят противники режима Лукашенко.

«В случае если какие-то белорусские банки попадут под санкции, ограничивающие их доступ к международным системам переводов, они смогут наладить платежи через банки России», — считает экономист Екатерина Борнукова, которую мы попросили прокомментировать инициативу регулятора.

В самом Нацбанке «Нашей Ниве» ответили, что в Беларуси осталось еще несколько не подключенных к СПСФ банков.

«Сервис-бюро передачи финансовых сообщений Банка России на базе ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр», которое создано для оказания банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям услуг по передаче финансовых сообщений формата SWIFT нерезидентами Беларуси, создано и введено в промышленную эксплуатацию с 29 ноября 2019 года.

На данный момент 7 белорусских банков уже являются пользователями «Сервис-бюро СПФС», 5 банков — на заключительном этапе подключения. Остальные банки рассматривают возможности и осуществляют оценку внутренних ресурсов и готовности своих систем для подключения к «Сервис-бюро СПФС», — сказали «Нашей Ниве» в пресс-службе Нацбанка.

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