«Я в шоке»: брестчане отреагировали на визит «недоразвитого мента» в школу 3.11.2020, 8:45

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ФОТО: Николай Чеберкус / vb.by

Школьники и их родители рассказали подробности скандальной истории.

Не так давно в соцсетях появилась запись разговора милиционера с, как утверждалось, учащимися одной из брестких школ — «правоохранитель» нещадно материл подростков. Издание «Наша Нива» нашло школьника, который выслушивал матерную речь официального лица, и попросило парня объяснить, что произошло.

Осторожно! Аудиофайл содержит нецензурную брань.

По словам Артема, запись сделана около двух недель назад. В 20-й школе Бреста парней из нескольких классов — около 30 человек — забрали с уроков на профилактическую беседу с милиционером. Тот рассказывал, что не следует нарушать закон, распивать спиртные напитки и все в таком духе. Чуть позже Артема и еще одного парня, который задал вопрос о пострадавших при разгонах протестов, отвели в другой кабинет — пообщаться с милиционером изолированно от всех остальных. Учителя этому не препятствовали. В том кабинете и случилось то, что попало на запись.

«Он кричал, было страшно, я не знал, чем это все закончится. Одноклассники потом говорили, что даже в коридоре слышали его крики», — поделился Артем впечатлениями от выступления «правоохранителя». Зовут его, по словам школьника, Александр Наумовец, он — начальник инспекции по делам несовершеннолетних ОВД администрации Ленинского района Бреста. Журналисты попытались связаться с Наумовцом, но он бросил трубку, как только понял, что ему звонят представители СМИ. От комментариев отказалась и директор 20-й школы Бреста.

«Когда я послушал запись, то был в шоке, — признается отец Артема. — Сколько там нецензурной лексики вылилось на детей — это жесть какая-то. Во-первых, я в бешенстве от того, что учителя оставили учеников наедине с тем человеком, милиционером я его не могу назвать после такого разговора с подростками. Во-вторых, я когда-то сам работал в органах, был кинологом. И в мое время за любое кривое слово милиционера затаскали бы по прокуратурам. А тут просто одни маты в разговоре со школьниками! Я не понимаю, как так получается и какое право милиция имеет так говорить с подростками?

Я пока никуда не жаловался, но я этот случай просто так не оставлю. Вопросов много и к милиции, и к школе. Буду разбираться с ситуацией в том числе через отдел образования».

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