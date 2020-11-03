Ученые решили загадку необычного мозга у осьминогов 3.11.2020, 20:20

Иллюстрационное фото

Осьминога следует рассматривать как организм с одним «мозгом» и умными конечностями.

Ученые Института науки и технологий Окинавы выяснили, как осьминог контролирует свои восемь конечностей. Ранее исследователи предполагали, что каждая из них имеет свой "мозг". Оказалось, что головной мозг моллюска получает информацию от щупалец, пишет Phys.org.

Нервная система осьминогов состоит из полумиллиарда нейронов, две трети которых содержатся не в головном мозге, а в теле и конечностях.

Согласно исследованиям, щупальца используют множество рефлекторных петлей, которые позволяют им действовать независимо от мозга.

Ученым удалось выяснить, что щупальца - не являются полностью независимыми от мозга животного. Осьминога следует рассматривать как организм с одним "мозгом" и умными конечностями.

Эксперименты показали, что осьминог, просовывающий щупальца в Y-образный лабиринт с двумя ответвлениями, способен понять, где находится еда, даже если не видит ни пищу, ни само щупальце. Мало того, животное запоминает и в следующий раз просовывает конечность именно туда, где ранее лежала еда. Это значит, что между периферической и центральной нервной системой происходит обмен информацией.

Также выяснилось, что конечности передают и тактильную информацию. Осьминоги медленно ощупывали ответвления, одни из которых были гладкими, а другие имели шершавую поверхность.

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