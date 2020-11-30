Многодетные белорусские семьи развеяли миф про «бесплатные» квартиры 1 30.11.2020, 13:33

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«Социальное государство» во всей красе.

Есть мнение, что многодетные белорусы получают квартиры «почти бесплатно». В прошлом году власти также подчеркнули, что такие семьи не должны подолгу стоять в очереди на строительство жилья. Им нужно предлагать варианты в течение года после постановки на учет. Все ли так гладко на практике? Всегда ли с тремя и более детьми можно легко решить жилищный вопрос? Сайт rebenok.by поговорил с белорусками, которые пока не получили заявленных льгот.

«Предлагают непонятно что и непонятно по каким ценам»

Елена, мама троих детей, живет с семьей за городом в старом доме своей бабушки.

— Я прописана в городе, но мы там жить не можем. В двухкомнатной квартире и так соседствуют мои родители и сестра со своей семьей. Поэтому мы были вынуждены уехать за город, пока не решится квартирный вопрос.

По указу Лукашенко 465 17.12.2019 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в г. Минске» многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, должны направляться на строительство жилья в течение года с даты постановки на учет нуждающихся. Елена рассказывает, что получила несколько вариантов для строительства своего жилья, но предложения ее не устроили.

— После рождения третьего ребенка прошло чуть больше года, когда нам пришло письмо с предложением построить однокомнатную квартиру на семью из пятерых человек. Мы отказались, нам будет мало метров. Через 2-3 месяца пришло второе письмо с вариантами, но и они нам не подошли по финансовой причине: 1000 долларов за квадрат и плюс парковочное место за свой счет. А главное, указано, что это начальная цена, то есть в процессе строительства она может измениться. Получается, что указу вроде бы они следуют, предложения есть, а то, что они предлагают и по каким ценам, это никого не интересует.

Больше никаких предложений по строительству жилья Елене не поступало.

«Получила участок — теперь никаких льготных метров не положено»

Оксана, мама троих детей, не может рассчитывать на строительство жилья как многодетная мама из-за того, что когда-то получила участок в качестве нуждающейся.

— В 2011 году я жила в Смолевичском районе с двумя детьми. Я была разведена и получила там участок как нуждающаяся на льготных основаниях — оплатила только часть стоимости участка, кажется, 20%. На строительство никаких кредитов и субсидий не получала: строила дом с отцом своими силами. Мы одолжили деньги, возвели там коробку и накрыли крышу.

Спустя какое-то время Оксана вышла замуж во второй раз и уехала жить в г. Бобруйск в квартиру отца супруга. Молодая семья хотела построить свое жилье с поддержкой государства, но ей отказали.

— В данный момент мы живем и работаем в Бобруйске с мужем и тремя детьми. Там же все и прописаны. Хотели получить квартиру, но нам отказали из-за того участка в Смолевичском районе. Я писала письмо в Могилевский облисполком. Пришел отказ. В Администрацию президента тоже писала. От них вообще никакого ответа не пришло. Просто интересно, как многодетной семье получить жилье? У нас есть участок в другой области. На нем и жить?

Продолжать строительство в Смолевичском районе Оксана не видит смысла. Денег больше нет, и продать участок мама троих детей не может.

— По закону участок можно продать только спустя 8 лет после окончания строительства, но средств на строительство у нас нет. Мы подали документы на отчуждение участка, ждем ответ. Но все равно этот участок будет на нас числиться то ли 3, то ли 5 лет. И нам надо будет выплатить оставшуюся сумму за участок (те 80%), а это около 3000 долларов.

Оксана говорит, что таких денег у семьи нет, но она с мужем готова влезть в долги ради своей цели.

— Сейчас мы решились на четвертого ребенка (у нас все мальчики, а уж очень хочется девочку), и государство нам все равно ничего не может предложить. Когда многодетной семье предоставляют льготное жилье, при рождении последующих детей они имеют право на расширение. А мы, получается, вообще ни на что не имеем права. Вот интересно получается: о каких льготах для многодетных семей постоянно нам твердит государство?

«71 метр на семерых — этого должно быть достаточно»

Евгения, мама пятерых детей, позаботилась с мужем о собственном жилье до рождения детей, и теперь ей по закону ничего не полагается, несмотря на многодетный статус.

— Мы решили строиться, когда я еще была беременна первым ребенком. Кое-как наскребли денег на однокомнатную квартиру, но подключились родители, мужу на работе дали кредит, в итоге мы построили трехкомнатную квартиру с жилой площадью 71 квадратный метр.

Этот неплохой метраж в итоге и лишил Евгению с мужем права на льготы. Несмотря на то, что семья сейчас воспитывает пятерых детей, нуждающимися они не считаются.

— По закону должно быть меньше 10 квадратных метров на человека, чтобы встать на очередь. А у нас квартира-студия, то есть кухня объединена с залом, и это тоже считается жилой площадью. В общем, в нашей семье должно быть 8 человек для того, чтобы мы могли встать на очередь на строительство. Кроме того, учитывается все имущество в Беларуси. Моему мужу остался дом отца в городском поселке Свирь. Это жилье тоже считается, хотя мужу просто жалко продавать отчий дом, где он провел свое детство. То есть нам не было никакого смысла подавать какие-то документы на строительство: мы не считаемся нуждающимися.

В итоге семья решила жилищный вопрос за счет покупки соседней квартиры.

— Соседям стало тесно в двухкомнатной квартире с двумя детьми, они решили уехать из Минска, и предложили нам выкупить их квартиру. Мы снова стали собирать деньги по всем родственникам, снова взяли коммерческий кредит. Ведь мальчикам нужна комната, девочкам — тоже, у каждого должен быть рабочий стол, спальное место. И этот вариант нам подходил идеально, не надо никуда уезжать: мы накопили денег и объединили смежные квартиры.

«Есть квартира — нет льгот»

Мария с мужем тоже решила построить квартиру еще до того, как в семье появились дети. После этого семью сняли с очереди нуждающихся, и автоматически они лишились всех льгот.

— Мы с мужем образованные и самодостаточные люди. У нас по несколько высших образований. Вопросом своего жилья озаботились сразу после свадьбы. Несмотря на то, что мы стояли на очереди как молодая семья и молодые специалисты, нам было отказано в кредите на льготных основаниях. В итоге мы построили двухкомнатную квартиру с привлечением коммерческого кредита под 28%.

Когда в семье появились трое детей, пара решила присмотреть участок для строительства дома.

— Мы начали выбирать участок, потому что любая квартира маловата для семьи с тремя детьми. Тогда-то и выяснилось, что нам вообще никакие льготы как многодетным не положены. Почему? Потому что мы заранее подготовились к рождению детей, построили квартиру, и нас автоматически сняли с очереди. Считается, что жить впятером в двухкомнатной квартире 58 квадратных метров для Минска — это нормальные условия. Поэтому о повторной постановке на очередь речи не идет. Использовать маткапитал на погашение кредита можно только в том случае, если ты стоишь на очереди для нуждающихся. А нас с очереди сняли. Замкнутый круг. Мы с мужем решили продать квартиру и теперь строим дом сами, без каких-либо льгот: у нас три коммерческих кредита, долги. При этом я не исключаю, что наши знакомые считают, что на свою стройку мы «понарожали».

Мария понимает, откуда столько стереотипов в отношении многодетных семей, ее бабушка с дедушкой также верят тому, что говорят по телевизору. При этом среди знакомых семьи никому не посчастливилось воспользоваться обещанными льготами.

— В нашем случае — это популизм. Государственная поддержка направлена на определенную категорию людей. И это не мы. У нашей семьи много многодетных друзей из нашего круга. Одной семье удалось воспользоваться маткапиталом. Остальные решают свой квартирный вопрос самостоятельно, не возлагая надежд на государство.

«Продали квартиру — сняли с очереди нуждающихся»

Любовь с мужем построила однокомнатную квартиру как молодая семья, где они и жили впоследствии с тремя детьми.

— После рождения третьего ребенка нам стали предлагать строительство однокомнатной квартиры. Мы дважды отказались, потому что еще одна однокомнатная квартира не решила бы жилищный вопрос для семьи из пяти человек.

Потом отношения в семье разладились, и супруги решили развестись.

— В связи с разводом квартиру, в которой мы жили, можно было разделить. Но оказалось, что сначала мы должны были пойти в исполком и с ними это согласовать. А мы сначала нашли покупателя, выписались из квартиры и только потом пошли в исполком. В итоге нам сказали, что квартира, которую мы продаем, будет за нами числиться еще 4 года. Плюс учитывается квартира моих родителей, где прописалась я с детьми, а также квартира родителей мужа, где прописан он. То есть по закону мы больше не нуждаемся в жилье.

Белоруска пыталась добиться справедливости: семья считалась нуждающейся, и теперь с детьми им метров не хватает. Любовь писала заявление в исполком, просила, чтобы ее восстановили в очереди на строительство, но безрезультатно.

— Я живу уже два года на съемной квартире. У родителей, где я с детьми прописана, на 56 квадратных метрах числится семь человек, включая нас. Но с точки зрения законодательства я, одинокая многодетная мама, не нуждаюсь в жилье. По этой же причине я не могу воспользоваться материнским капиталом, чтобы погасить кредит, если вдруг решусь строить или покупать свое жилье.

«Менялись указы, но на очередь нас так и не поставили»

Наталья, мама троих детей, говорит, что единственная льгота, которой она смогла воспользоваться — это кредит для молодых семей с процентной ставкой на 1% меньше по сравнению с коммерческим кредитом на жилье.

— Сначала мы стояли на очереди на землю как молодая семья. Но очередь не двигалась, и в конечном итоге мы взяли кредит и купили себе двухкомнатную квартиру. На тот момент у нас уже был один ребенок. Потом вышел указ, согласно которому нужно быть прописанным в Минске 5 лет, чтобы встать на очередь нуждающихся. А когда родилась вторая дочка, вышел новый закон про необходимый метраж для строительства на льготных условиях. Получилось, что нам на четверых 51-го квадратного метра достаточно. В общем, на очередь мы так и не смогли встать.

Супруги принялись решать квартирный вопрос без надежд на льготные метры. В процессе в семье родился третий ребенок.

— Мы продали свою квартиру, родители мужа одолжили нам деньги, и мы купили четырехкомнатную квартиру в Сенице, то есть никакими льготами не воспользовались. Это была наша позиция: мы рожали детей для себя, а не для государства.

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