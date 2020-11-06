Дырявое бюджетное корыто 9 6.11.2020, 15:31

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Фото: Reuters

Российский бюджет все больше и больше походит на швейцарский сыр.

Еще в августе 2020 года Минфин РФ бил тревогу, что только за один месяц размер бюджетного дефицита возрос сразу на 85%, и достиг 1,5 трлн. российских рублей.

Истощение ресурсов, вызвано эффектами пандемии, которая все больше и больше набирает обороты, обвалом нефтяных цен, а также бессистемными попытками центра провести латание дыр точечными мерами. В том числе перераспределением фондов, механическим сокращением статей расходов, видимо в надежде, что пандемия скоро скосит значительную часть нетрудоспособного населения, особенно пенсионеров, и ряд социальных издержек отпадет сам по себе. Но пока все это выглядит как мертвому припарки. Ведь наблюдается дальнейшее схлопывание путиномики со всеми вытекающими последствиями, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Путин сам живет в состоянии глубокого стресса, и лихорадочно стремится вернуть дохлую экономику на рельсы докризисного развития, но для стабилизации нет каких-то значимых факторов, и похоже, что выборы в парламент в 2021 году будут крайне горячими.

Чтобы в буквальном смысле наполнить казну министры-путинисты не нашли ничего лучшего, чем обложить дополнительными налогами бизнес, но не самых крупных олигархов, а как раз средний бизнес. Тот самый средний класс, которого не жаль, ведь он не лоялен к путинизму.

Кроме того, прогноз бюджета на 2021 год верстается, исходя из предпосылок роста цен на нефть до уровня $80-85 за баррель, но это цифры из области радужного мира, где скачут белоснежные единороги, а действительность куда более сурова, и печальна. Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на посвященных проекту нового бюджета парламентских слушаниях высказала свои впечатления следующими словами: «Минфин просто проявил чудеса изобретательности. На все нашлись деньги…»

По факту же в столице и регионах настоящий коллапс. Дефицит бюджета Москвы в следующем году составит 510 млрд. российских рублей. Белокаменная будет вынуждена искать заимствования, чтобы накормить голодных столичных белых воротничков, и понаехавших замкадышей. А то и смотри: в регионах начнутся бунты, вернувшихся из давно нерезиновой Москвы.

В тоже время, по оперативным данным Минфина, доходы 63 регионов Федерации продолжают снижаться. Почти половина субъектов рискует закрыть год с дефицитом бюджета. «Черная дыра» достигла уже угрожающих 30% от суммарного бюджета регионов, а местами цифра еще больше. Иными словами пандемический удар оказался столь мощным, что создал катастрофические диспропорции. Регионы-доноры обескровлены сами по себе, и больше не могут тянуть слабые Дагестан, Якутию или Камчатку.

Окраины России могут уже очень скоро прийти в движение, ведь, если ранее сепаратизм заливали деньгами, то сейчас не остается ничего иного, как наказывать их кулаками силовиков. Но их тоже отодвигают от бюджетного корыта.

Круг замыкается, и утрачивающий нити правления центр, стоит перед лицом даже вероятного распада России. Конечно, пока повторения 1917 года ждать еще рано, но вот дух революции 1905-1907 годов уже чувствуется. Особенно на фоне возможностей народа вспомнить, что кроме обнулившегося царя, есть еще его право выбора. И самое время начать воссоздавать демократию в стране, например, путем возрождения реальной Госдумы, а не болота, где обитают черти марионеточной и давно обанкротившейся «Единой России».

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