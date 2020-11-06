Госпогранкомитет о ситуации на границе: Отдыхающие вернутся, остальное - частные решения 10 6.11.2020, 19:38

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фото: newsgomel.by

Документа с четкими критериями разрешений и запретов, похоже не существует.

Сутки не прибавили конкретики идее Лукашенко не впускать в Беларусь «умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время». Ситуация носит какой-то карантинно-политический характер, несмотря на официальное отрицание последнего. Иначе своим гражданам запретили бы выезд, а не въезд. ГПК продолжает говорить о частных решениях на границе, пишет «Онлайнер».

В Госпогранкомитете сейчас сложно получить подробный комментарий, потому что документа с четкими критериями разрешений и запретов, похоже не существует.

— Рекомендации — это рекомендации. Отдыхающие вернутся. С учетом того что все сопредельные с нами страны включены в перечень, то к наземным пунктам пропуска первостепенное внимание, — так ответил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский на вопросы о приравнивании рекомендаций к запретам, зарубежных отпусках и въезде через аэропорт.

На уточнение, можно ли сейчас выехать в Польшу на отдых, Антон Бычковский ответил, что сейчас не лучшее время для отдыха в этой стране, поэтому это не может считаться острой необходимостью: «В каждом случае принимаются частные решения».

Председатель правления pеспубликанского союза туристических организаций Руслан Сегенюк сообщил, что они не получали никаких документов о запретах на пересечение границы:

— Люди продолжают улетать на отдых, из самолетов никто не высаживает.

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